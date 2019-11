Schweitzer-Mauduit: Aufschrei, garantiert!

Für die Aktie Schweitzer-Mauduit aus dem Segment "Papierprodukte" wird an der heimatlichen Börse New York am 17.11.2019, 09:53 Uhr, ein Kurs von 44.46 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Schweitzer-Mauduit auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Schweitzer-Mauduit weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,87 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Papier & Forstprodukte") von 2,68 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,19 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Schweitzer-Mauduit mit einem Wert von 15,3 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Papier & Forstprodukte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,21 , womit sich ein Abstand von 48 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Schweitzer-Mauduit-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Alles in allem erhält Schweitzer-Mauduit eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.