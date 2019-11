Schweitzer-Mauduit: Was macht der Markt?

Per 11.11.2019, 02:24 Uhr wird für die Aktie Schweitzer-Mauduit am Heimatmarkt New York der Kurs von 44.19 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Papierprodukte".

Unsere Analysten haben Schweitzer-Mauduit nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Schweitzer-Mauduit beträgt das aktuelle KGV 14,86. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" haben im Durchschnitt ein KGV von 28,17. Schweitzer-Mauduit ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Schweitzer-Mauduit mit einer Rendite von 45,38 Prozent mehr als 43 Prozent darüber. Die "Papier & Forstprodukte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,12 Prozent. Auch hier liegt Schweitzer-Mauduit mit 43,26 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Schweitzer-Mauduit als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 44,21 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".