Schweißfüße bei Kindern: Mit kühlem Wasser waschen

Baierbrunn (ots) - Kinder haben an den Füßen genauso vieleSchweißdrüsen wie Erwachsene. Wollen Eltern einem muffeligemFußgeruch bei ihren Kleinen vorbeugen, hilft am besten Waschen -aber möglichst mit kühlem Wasser und ohne Seife, wie der HamburgerApotheker Simon Oetter im Apothekenmagazin "Baby und Familie"empfiehlt. Denn so bleibe die natürliche Hautbarriere am bestenerhalten. "Danach trocknen Sie die Füße ab, besonders gründlichzwischen den Zehen." Bei trockener Haut die Füße nach dem Waschenzusätzlich eincremen. Das beugt kleinen Rissen vor, die ebenfallseine Eintrittspforte für Bakterien und Fußpilz sein können. "Schwitztdas Kind schnell an den Füßen, kann auch ein Fußpuder aus derApotheke sinnvoll sein", sagt Oetter.Saubere Füße gehören in saubere Socken: Sie werden täglichgewechselt oder, wenn das Kind stark schwitzt, immer dann, wenn dieSocken feucht sind. Baumwollsocken nehmen Feuchtigkeit gut auf undsind deshalb Synthetiksocken vorzuziehen. Oetter rät, Kleinkinderneher Lederschuhe anzuziehen. "Achten Sie darauf, dass Sie dieInnensohlen herausnehmen können, um sie leichter zu trocknen." ImSommer lassen Eltern die Kleinen möglichst oft barfuß laufen, da derFuß dann weniger schwitzt.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 9/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.