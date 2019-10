Schweineflüsterer Dr. Kees Scheepens entwickelt nachhaltiges Stallkonzept - INTERREG V A-Projekt FOOD2020 II fördert innovatives Haltungssystem (FOTO)

Quakenbrück (ots) -Das Stallkonzept der Schweinezucht ist seit fast 70 Jahren vom Grundprinzip dasGleiche. Beim bisherigen System entsteht ein hohes Maß an Geruchsemissionen undzusätzlich wird Ammoniak produziert. Hinzu kommt, dass Fäkalbakterien dieAtemwege von Tieren und Menschen belasten und Erkrankungen hervorrufen können.In der EU wird mit Vorschriften auf diese Problematik reagiert. In derniederländischen Provinz Brabant muss die Ammoniakkonzentration der Abluft ab2022 um 85 Prozent reduziert werden. Hierzu können Luftwäscher verwendet werden,die die Abluft von Verunreinigungen befreien. Hier ergeben sich jedoch zweiNachteile: Zum einen wird nicht der Ursprung der Ammoniakkonzentration bekämpft,sondern nur abgeschwächt. Zum Anderen sind Luftwäscher in der Anschaffung teuerund für kleine Betriebe kaum finanzierbar. Um auch kleinere landwirtschaftlicheBetriebe zu erhalten, steigt die Bedeutung von Entwicklungen und Innovationen,die kostengünstigere und effektivere Lösungen ermöglichen.Der niederländische Tierarzt Dr. Kees Scheepens hat das Problem erkannt und einSystem zur Lösung entwickelt. Das Pro P Pigs-System basiert auf einerKombination aus Toilettentraining und automatisiertem Belohnungssystem. Diesesreagiert, sobald das große und kleine Geschäft an unterschiedlichen Ortenhinterlassen werden. Das Pro P Pigs-System, welches Wissen über Verhalten undIntelligenz von Schweinen mit smarter Sensorentechnologie vereint, stellt eineAlternative zu kostenintensiven Luftwäschern dar und kann in bereits bestehendenStällen integriert werden.Durchgeführt wird das Projekt von Dr. C.J.M. Scheepens Consultancy B.V., derISN-Projekt GmbH und Kamplan BV mit Unterstützung von BOM (BrabantseOntwikkelings Maatschappij). FOOD2020 wird im Rahmen des INTERREG-ProgrammsDeutschland-Nederland durchgeführt und durch die Europäische Union, demMinisterium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des LandesNordrhein-Westfalen, dem Niedersächsischen Ministerium für Bundes- undEuropaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, dem niederländischenWirtschaftsministerium sowie den Provinzen Drenthe, Fryslân, Gelderland,Groningen, Limburg, Noord-Brabant und Overijssel mitfinanziert. Es wird durchdas Programmmanagement bei der Ems Dollart Region begleitet.Pressekontakt:Marie Louise WiemeyerM.Wiemeyer@dil-ev.de+49 (0) 5431/183-455Original-Content von: DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V., übermittelt durch news aktuell