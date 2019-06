Schweinebestand weiter rückläufig: -2 % zum November 2018

Wiesbaden (ots) - Zum Stichtag 3. Mai 2019 wurden in Deutschland25,9 Millionen Schweine gehalten. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, ist die Zahl der Schweine seit derletzten Erhebung im November 2018 um 2 % oder 532 000 Tiere gesunken.Gegenüber dem Vorjahreswert zum 3. Mai 2018 ist der Bestand um 3,7 %oder 985 000 Tiere zurückgegangen.Damit setzt sich ein längerer Trend fort. Innerhalb der letztenfünf Jahre sank die Zahl der in Deutschland gehaltenen Schweine um7,8 % oder 2,2 Millionen Tiere. Die Zahl der Mastschweine gingbesonders stark zurück. Zum Stichtag 3. Mai 2019 wurden 11,3Millionen Mastschweine in Deutschland gehalten, das waren 4,7 %beziehungsweise 560 000 Tiere weniger als vor einem halben Jahr.Dagegen ist bei den Ferkelbeständen ein leichter Zuwachs um 1,7 %(129 000 Tiere) auf derzeit 7,8 Millionen Tiere zu verzeichnen. DieZahl der Zuchtsauen sank im gleichen Zeitraum um 1,8 % auf 1,8Millionen Tiere.Auch die Zahl der schweinehaltenden Betriebe ist weiter gesunkenund lag zum Stichtag 3. Mai 2019 bei 21 600 Einheiten. Im November2018 gab es noch 3,5 % oder 800 Betriebe mehr. Im Vergleich zumVorjahreswert liegt der Rückgang bei 5,8 % (1 300 Betriebe).Zahl der Rinder gegenüber November 2018 ebenfalls gesunken Zum 3.Mai 2019 wurden in Deutschland rund 11,8 Millionen Rinder gehalten.Dies sind 1,6 % beziehungsweise 186 000 Tiere weniger als im November2018. Ein ähnlicher Rückgang zeigt sich bei der Zahl der Milchkühe.Zum aktuellen Erhebungsstichtag wurden rund 4,1 Millionen Tieregezählt. Dies sind -0,8 % oder 33 800 Tiere weniger als im November2018.Lange Zeitreihen können über die Tabellen 41311-0001 bis41311-0006 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Tierhaltung und Fischerei,Telefon: +49 (0) 611 / 75 86 27,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell