Schweinebestand in Deutschland leicht gestiegen

Wiesbaden (ots) - Zum Stichtag 3. November 2016 wurden lautStatistischem Bundesamt (Destatis) in Deutschland rund 27,3 MillionenSchweine gehalten. Nach vorläufigen Ergebnissen der halbjährlichdurchgeführten Viehbestandserhebung ist der Bestand gegenüber Mai2016 leicht um 0,5 % oder rund 125 500 Tiere gestiegen. Damit ist derseit November 2014 andauernde Rückgang der Schweinebestände vorerstgestoppt.Der leichte Anstieg des Schweinebestandes ist auf den starkenZuwachs von 3,7 % bei den Mastschweinen zurückzuführen. Der Bestandan Mastschweinen nahm im letzten halben Jahr von rund 11,8 Millionenauf 12,2 Millionen Tiere (+ 436 900) zu. Dabei entfielen gut 40 %dieses Zuwachses (190 300 Tiere) auf Mastschweine mit 110 Kilogrammoder mehr Lebendgewicht. Dem gegenüber gingen die Bestände an Ferkelnund Jungschweinen im gleichen Zeitraum zurück. So standen zumStichtag noch rund 7,9 Millionen Ferkel (- 1,9 % oder - 154 400) und5,2 Millionen Jungschweine (- 2,8 % oder - 149 400) in deutschenStällen. Zum Stichtag wurden rund 24 400 Betriebe mit Schweinehaltungerfasst. Der durchschnittliche Bestand in Betrieben mit mehr als 10Zuchtsauen oder mehr als 50 Schweinen belief sich somit auf 1 118Tiere.Der Rinderbestand nahm seit Mai 2016 moderat um 0,8 % auf rund12,5 Millionen Tiere ab. Der Milchkuhbestand ging dabei etwas stärkerum 1,3 % auf 4,2 Millionen Tiere zurück. Der Bestand an Kälbern undJungrindern sank um 0,3 % auf 3,8 Millionen Tiere. Die Zahl derRinderhaltungen verringerte sich im letzten halben Jahr um 0,6 % (-800) auf nunmehr 147 100. Der Rückgang bei den Milchkuhhaltungen fieldabei mit - 3,0 % beziehungsweise - 2 100 Haltungen deutlicher aus.Damit gab es zum Stichtag in Deutschland noch rund 69 200 Haltungenmit Milchkühen.Seit der letzten Erhebung im November 2015 blieb der Schafbestandnahezu unverändert bei rund 1,6 Millionen Tieren. Die Zahl dererfassten Betriebe mit mindestens 20 Schafen ging jedoch erneutzurück und zwar um 2,9 % auf gut 9 600 Betriebe.