Schweinebestände sinken wieder / Niedrigster Milchkuhbestand seit 2008

Wiesbaden (ots) - In Deutschland wurden zum Stichtag 3. Mai 2018rund 26,9 Millionen Schweine gehalten. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, ist die Anzahl der Schweine damit um rund690 000 Tiere beziehungsweise 2,5 % gesunken, nachdem es im November2017 einen Anstieg von 1,5 % gegeben hatte.Zum Rückgang trägt unter anderem der rückläufige Bestand anMastschweinen bei. Dieser liegt aktuell bei rund 11,8 MillionenTieren. Im November 2017 hatte es mit 12,2 Millionen Mastschweinennoch 3,2 % mehr Tiere gegeben. Diese Entwicklung zeigt sich auch inNordrhein-Westfalen und Niedersachsen, den beiden Bundesländern mitdem größten Schweinebestand. In Nordrhein-Westfalen sank die Anzahlum 3,3 % auf rund 3,4 Millionen Mastschweine. In Niedersachsen wurdencirca 88 000 Mastschweine (- 2,1 %) weniger gehalten als vor einemhalben Jahr.Auch die Zahl der schweinehaltenden Betriebe ging in Deutschlandweiter zurück - auf knapp 23 000 Betriebe. Gegenüber November 2017betrug der Rückgang 2,3 %.Zum 3. Mai 2018 gab es in Deutschland rund 12,1 Millionen Rinder.Dies waren rund 272 000 Tiere beziehungsweise 2,2 % weniger als imVorjahr. Seit der Abschaffung der Milchquote im Mai 2015 war derBestand an Rindern in Deutschland rückläufig. Gegenüber November 2014ist der Rinderbestand um rund 5,1 % (649 000 Tiere) gesunken. Einähnlicher Rückgang zeigte sich bei der Zahl der Milchkühe. Zumaktuellen Erhebungsstichtag wurden rund 4,2 Millionen Tiere gezählt.Dies waren rund 47 000 Tiere (- 1,1 %) weniger als vor einem Jahr. ImVergleich zum November 2014 betrug der Rückgang sogar 3 %. Dies istder niedrigste Milchkuhbestand seit 2008.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.