"Schweine" stiegen Bauernverbands aufs Dach und verkünden "Neue Bauernregeln" - weitere Aktionen in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und München geplant (FOTO)

Berlin (ots) -Als Schweine verkleidete Aktivisten des Deutschen Tierschutzbüroshaben das Vordach des Bauernverbands in Berlin besetzt, um dort aufdie unhaltbaren Zustände in der industriellen Nutztierhaltunghinzuweisen. Dabei haben sie ein 4x3m großes Banner entrollt, das derursprünglich vom Bundesumweltministerium gestarteten Kampagne "NeueBauernregeln" entlehnt ist. "Das diese Plakat-Kampagne auf Druck vonLandwirtschaftsminister Christian Schmidt und dem DeutschenBauerverband eingestellt wurde ist ungeheuerlich, wo sie doch nur dieWahrheit über die derzeitige Tierhaltung und deren Konsequenzen inDeutschland aufzeigt" so Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender desDeutschen Tierschutzbüros.Letztendlich sollte mit den Plakaten auf die Missstände in derindustriellen Landwirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Tier- undUmwelt aufmerksam gemacht werden. Immer wieder zeigen Recherchen,dass Tiere unter den aktuellen Haltungsbedingungen leiden und dasGrundwasser durch Überdüngung verseucht wird. Das aktuelleAgrarsystem ist nicht zukunftsfördernd und darauf sollten die "NeuenBauernregeln" vom BMUB aufmerksam machen.Die Tierschützer haben sich dazu entschlossen, die Plakat Kampagnefortzuführen und sind deswegen dem Bauernband aufs Dach gestiegen.Die unangemeldete Aktion wurde nach ca. einer Stunde durch diePolizei beendet. Den Aktivisten droht nun eine Anzeige wegenHausfriedensbruchs. "Unser Ziel ist es, dass jeder von den neuenBauernregel hört und aus diesem Grund werden wir bundesweit weitereGroßflächenplakate aufhängen" so Peifer. Bereits jetzt hängen diePlakate in Berlin auf der Leipziger Straße, am Alexanderplatz sowieam Hauptbahnhof.Peifer kündigt zudem bundesweite Proteste an: "Wir werden weitereAktionen in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München durchführen, umdie Neuen Bauernregeln bekannt zu machen und dadurch den Tieren eineStimme geben".Die weiteren Termine in der Übersicht:Berlin:10.03. und 11.03. in der Zeit von 11-17 Uhr: Aktivisten stehen miteinem großen Plakatwagen auf dem Alexanderplatz. Das Plakat zeigt dieNeuen Bauernregeln. Zudem ist ein "Schweine Tatort" aufgebaut.Passanten werden über die unhaltbaren Zustände in derMassentierhaltung informiert.München:16.03. Pressetermin um 10.30 Uhr am Sendlinger Tor Platz 8, in80336, vor der Cleemann Apotheke. Schweine hängen die "NeuenBauernregeln" an Plakat-Flächen auf.17.03 und 18.03 in der Zeit von 11-17 Uhr stehen die Aktivistenam Sendlinger Tor Platz mit einem großen Plakatwagen. Das Plakatzeigt die Neuen Bauernregeln. Zudem ist ein "Schweine Tatort"aufgebaut. Passanten werden über die unhaltbaren Zustände in derMassentierhaltung informiert.Düsseldorf:20.03. Pressetermin um 10.30 Uhr in der Sonnenstraße 2, in 40227,vor dem Kiosk21.03 und 18.03 in der Zeit von 13 bis 17 Uhr stehen dieAktivisten am Heinrich-Heine-Platz, Neustr./ Ecke Flingerstr miteinem großen Plakatwagen. Das Plakat zeigt die Neuen Bauernregeln.Zudem ist ein "Schweine Tatort" aufgebaut. Passanten werden über dieunhaltbaren Zustände in der Massentierhaltung informiert.Hamburg:27.03. Pressetermin um 14 Uhr in der Amsinckstaße 58, in 20097 HH,vor der Autowerkstadt.28.03 in der Zeit von 10 bis 17Uhr stehen die Aktivisten an derKreuzung Spitalerstr./ Kurze Mühren mit einem großen Plakatwagen. DasPlakat zeigt die Neuen Bauernregeln. Zudem ist ein "Schweine Tatort"aufgebaut. Passanten werden über die unhaltbaren Zustände in derMassentierhaltung informiert.Mehr zur Kampagne finden Sie unter: http://neue-bauernregeln.com/Pressekontakt:Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender Deutsches Tierschutzbüro e.V.,Tel.: 030-2700496-11, Mobil 0171-4841004(jan.peifer@tierschutzbuero.de).