Schweig nicht, Mann! (AUDIO)

Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag: Männer sind im Allgemeinenschweigsamer als Frauen. Das gilt auch für männliche Patienten in Arztpraxen.Petra Terdenge berichtet:Sprecherin: Dass Männer weniger reden als Frauen, hat eigentlich keine Folgenfür die Gesundheit. Doch über gewisse Themen sollte man freimütig sprechen, etwabeim Arzt. Christan Krumm von der Apotheken Umschau weiß, warum vielen Männerndas schwerfällt:O-Ton Christian Krumm 21 sec."Das liegt einerseits an der klassischen männlichen Rolle des Eroberers, desBeschützers. Da sind natürlich auch die männlichen Hormone stark beteiligt. Aufder anderen Seite ist die Erziehung ein wesentlicher Faktor. Da gibt es ja denSpruch 'Indianer kennen keinen Schmerz'. Lange Zeit wurde den Jungs aucheingetrichtert, dass Männer eben nicht weinen - und die Väter haben es auch sovorgelebt."Sprecherin: Wenn wir über etwas sprechen, was uns Angst macht wie zum Beispieleine Krankheit, erleichtert uns das. Doch viele Männer schaffen das nicht:O-Ton Christian Krumm 16 sec."Männer betrachten sich immer als Macher. Sie tun etwas, sie agieren und dasfühlt sich für die Männer lebendig an. Durch das Aussprechen gibt man demGesagten mehr Raum, mehr Realität und das macht den Mann eher nervös, weil erein Problem nicht durch aktives Handeln verändern oder lösen kann."Sprecherin: Auch das Schweigen kann seine Vorteile haben, zumindest bis zu einemgewissen Punkt:O-Ton Christian Krumm 15 sec."Das Schweigen ist eine Art der Verdrängung. Man lässt die Krankheit nicht immerwieder zu dicht an sich heran. Das verhindert, dass wir uns überfordern. Wennallerdings die Symptome einer Krankheit wieder stärker werden, spätestens dannmüssen wir uns dem stellen und auch darüber reden."Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, heißt es. Doch für die Gesundheit gilt dasnicht, schreibt die Apotheken Umschau. Weiterer Tipp: Wer sich im Internet überdas Thema Männer und Gesundheit informieren möchte, wird unterwww.maennergesundheitsportal.de fündig.