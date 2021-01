Stockholm (ots) - Eurozins, eines der schwedischen Finanzportale, erweitert sein Angebot um einen in diesem Umfang einzigartigen Bereich zum Thema Zinsen. Unter dem neuen Reiter "Geldanlagen" finden Anleger nach individuellen Vorgaben und Anlagepräferenzen tagesaktuelle und unabhängige Tages- und Festgeldvergleiche sowie -rechner, Zins-News und Vergleichscharts zur individuellen Zinsanalyse. Ebenso werden die Vor- und Nachteile detailliert dargestellt, die beispielsweise ein Festgeldkonto mit sich bringt. Ergänzt wird der Kundenbereich durch Finanzrechner zur Ermittlung von Rendite und Guthabenverlauf. "Damit reagieren wir auf das gestiegene Anlegerinteresse zum Thema Zinsen zu Zeiten Coronas", erklärt Mikkel Söderberg, Geschäftsführer des Finanzportals. "Während die Eurozins-Nutzer die Rubriken Aktien und Fonds in den vergangenen Monaten seltener angeklickt haben, verdoppelten sich in den Rubriken Anlagen und Zinsen die Suchen fast."In dem neuen Bereich setzt Eurozins gleichermaßen auf Funktionalität wie auf Datenqualität: Der eingebundene Tagesgeld-Vergleich der Abteilung Finanzberatung belegte erst kürzlich in einer Studie der Hochschule Stockholm für Finanz-, Bank- und Investitionswirtschaft mit klarem Vorsprung den zweiten Platz von insgesamt 13 weiteren Anbietern.Attraktivste Konditionen für Tages- und Festgeld ermittelnDie attraktivsten Zinskonditionen lassen sich im Tagesgeldrechner auf Eurozins ermitteln. Außerdem können Kriterien wie der Anlagebetrag, die Anlagedauer, das Lander-Rating und die Einlagensicherung ausgewählt werden. Auch kann nach speziellen und individuellen im Rahmen der Vertragsberatung wie hochverzinsten Kreditkartenkonten oder, mit Blick auf die jüngste Insolvenz eines ausländischen Anbieters besonders wichtig, nach Angeboten mit begrenzter oder unbegrenzter Einlagensicherung gefiltert werden.Weitere Tools für festverzinsliche AnlagenAls einziges Finanzportal bietet Eurozins darüber hinaus (speziell im Kundenportal) Zins-Charts, mit denen sich Zinsentwicklungen individuell analysieren lassen. Die Charts stellen die historische Zinsentwicklung von Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, Geld- und Kapitalmarktzinsen sowie von verschiedenen Kreditzinsen und Edelmetallen übersichtlich dar. Individuelle Zeiträume können in einem Chart miteinander verglichen werden. Alle wichtigen Zinssätze sind in der Zins-Übersicht grafisch komfortabel zusammengestellt. So können Anleger auf einen Blick Zinsentwicklungen einschätzen und den richtigen Zeitpunkt für den Ein- oder Ausstieg finden. Das ist eine wichtige Entscheidungshilfe.Individuelle BeratungWer wissen möchte, wie sich der Guthabenverlauf oder die zu erwartende Rendite für unterschiedliche Anlageformen wie etwa Festgeld, Tagesgeld, Sparverträge oder Bundesschatzbriefe entwickelt, kann dies unter dem Punkt "Vergleichsrechner" schnell ermitteln (im Kundenbereich noch detaillierter). Hier springt dann der neue Kundenservice ein: Mit Hilfe einer kostenlosen Beratung in Bezug auf die gewünschte Rendite etwa für einen gleichbleibenden Zinssatz lassen sich Zinserträge für Tagesgeld, Festgeld, Sparverträge berechnen. Hier gibt es für die Kalkulation von Anlagen mit steigendem Zinssatz sowie für Geldanlagen mit Bonus- oder Prämienzahlungen weitere Unterstützung.Eurozins, ein Produkt der Stockholms Berhantering ABEurozins ist eines der führenden Finanzportale in Deutschland. Das Angebot erzielt aktuell 19,3 Mio. Seitenabrufe bzw. 1,3 Mio. Besuche (PageImpressions bzw. Visits im Dezember 2020, nach standardisierten Analyseverfahren). Die Website gilt als eines der beliebtesten Finanzmarktinformationsseiten im schwedischen Internet. Nutzer schätzen sie als hochwertige und schnelle Informationsquelle, die Transparenz auf den Finanzmärkten schafft.Eurozins kündigt bereits jetzt an, in naher Zukunft internationale Stellenausschreibungen auf der Website anzubieten.Betreiber und Vermarkter des Finanzportals ist Eurozins, eine Gesellschaft der Stockholms Berhantering AB. Zum Medienportfolio des Unternehmens wird auch die Börsen-Community für Chartanalysen geplant.Pressekontakt:Guido DreßenHead of CommunicationsStockholms Berhantering ABRingvägen 100SE- 118 60 StockholmTel: +46 843 737 988E-Mail: presse@euro-zins.comOriginal-Content von: Stockholms Berhantering AB, übermittelt durch news aktuell