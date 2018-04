Mainz (ots) -Wie geht man damit um, wenn ein geliebter Mensch an Magersuchterkrankt? In dem schwedischen Spielfilm "Stella - Skinny Love", deram Montag, 23. April 2018, 0.15 Uhr, im Kleinen Fernsehspiel des ZDFzu sehen ist, droht diese Krankheit, eine ganze Familie zu zerstören.Die zwölfjährige Stella (Rebecka Josephson) steckt mitten in derPubertät und ist in den Eiskunstlauf-Trainer ihrer 15-jährigenSchwester Katja (Amy Deasismont) verliebt. Ein wenig eifersüchtigbeobachtet Stella ihre talentierte, schöne Schwester, um die sich inder Familie alles zu drehen scheint. Immer mehr hält Katja mit ihrenStimmungsschwankungen alle in Atem. Die Eltern Karin (Annika Hallin)und Lasse (Henrik Norlén) sind viel mit sich selbst beschäftigt undbemerken die Veränderung der älteren Tochter nicht. Doch Stellaspürt, dass mit ihrer Schwester etwas nicht stimmt: Katja reagiertständig abweisend und sogar aggressiv. Sie isst kaum noch, erbrichtsich heimlich und trainiert viel zu hart. Als Stella Katja auf ihreEssstörung anspricht, droht diese damit, sich umzubringen, wennStella sie verrät. Als die verzweifelte Stella nicht mehr weiter weißund den Eltern von Katjas Krankheit erzählt, ist es fast zu spät.Die schwedische Autorin und Regisseurin Sanna Lenken arbeitet in"Stella - Skinny Love" ihre eigenen Erfahrungen mit Anorexie auf. IhrLangfilmdebüt erhielt bei der Berlinale 2015 den Gläsernen Bären derKinderjury für den Besten Film."Stella - Skinny Love" ist bereits ab Sonntag, 22. April 2018,10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/stellaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell