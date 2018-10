Schwedischer Spieleentwickler Bublar bringt das erste mobile Sportspiel auf den Markt, das die Motion Tracking-Technologie von Apple nutzt

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Stockholm (ots/PRNewswire) -Glowing Gloves bringt iOS-Spieler mit Augmented Reality in denRingBublar (BUBL MTF), ein börsennotiertes Augmented RealityGaming-Studio, hat die Open Beta-Version von Glowing Gloves(https://glowing-gloves.com/), einem neuen mobilen Boxspiel für iOS,das im App Store kostenlos heruntergeladen werden kann,veröffentlicht. Glowing Gloves nutzt die Motion Tracking-Technologieder Entwicklerplattform ARKit von Apple(https://developer.apple.com/arkit/) in einem Boxspiel mitEgoperspektive, bei dem Spieler dazu ermutigt werden, aufzustehen undaktiver zu sein, indem sie das Spiel mit ihren Körperbewegungensteuern. In diesem Multiplayer-Spiel können Nutzer gegen Spieler ausder ganzen Welt antreten und durch eine Kombination aus MotionTracking (Bewegungsverfolgung) und der Tap-Funktion des Mobilgerätsihren Weg zum Sieg finden.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/751245/Bublar_Glowing_Gloves.jpg )"Wir haben ein neues Benutzererlebnis geschaffen, das bisher inkeinem Handyspiel zu finden ist. Es ermöglicht den Spielern, dieHöhen und Tiefen einer Boxkarriere virtuell zu erleben", so WictorHattenbach, Game Studio Director bei Bublar. "Sie könnenbeispielsweise zunächst einige Kombinationen in einer authentischenBoxsportumgebung einüben, und sobald Sie bereit sind, können Sie IhreFreunde zu einem Boxkampf herausfordern. Weil jeder Gegner andersist, werden Ihre Fähigkeiten und Fitness auf unterschiedliche Weisegetestet."So wird gespieltUm ihren Boxer vorwärts, rückwärts oder seitlich zu bewegen (umnicht von ihrem Gegner getroffen zu werden), bewegen sich die Spielerphysisch und lösen damit die Motion Tracking-Funktion des Spiels aus.Um dem Gegner einen Schlag zu versetzen, die Handschuhe zu schwingen,eine kurze Gerade oder einen Seitwärts- oder Aufwärtshakenauszuführen oder einen Schlag abzublocken, müssen die Spieler eineReihe von verschiedenen Tipp- oder Streichkombinationen auf demBildschirm des Geräts ausführen. Wenn es Boxern gelingt, einigeepische Kombinationen zu landen, beginnen ihre Handschuhe zuleuchten."Es ist faszinierend, zwei Personen beim Spielen im selben Raum zubeobachten, deren Bewegungen in Echtzeit auf ihren Box-Avatarübertragen werden", so Magnus Granqvist, CEO von Bublar. "Mit GlowingGloves wird Augmented Reality genutzt, um ein brandneuesSpieler-gegen-Spieler-Erlebnis im Bereich Mobile Gaming zu schaffen,und wir laden alle ein, diese monumentale Entwicklung der immersivenSmartphone-Technologie zu erleben."Sehen Sie sich das Video mit Glowing Gloves-Spielern an.(https://youtu.be/LgnzcrsGRhY)Weitere Informationen und Zugang zur Pressemappe erhalten Sieunter https://glowing-gloves.comLaden Sie die Open Beta-Version von Glowing Gloves im AppStoreherunter. (http://bit.ly/glowinggloves) Das Spiel ist erhältlich fürApple iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8,iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS, iPhone XS Max undiPad. Dem Spiel werden ständig neue Funktionen und Inhaltehinzugefügt.INFORMATIONEN ZU BUBLARDie Bublar Group AB (publ) wurde 2015 gegründet und ist einschwedisches Technologie- und Spieleentwicklungsunternehmen. Dieproprietäre Softwareplattform verbindet Augmented Reality mitGeolokalisierung, um ein intensiveres Erlebnis für Mobile Gaming undandere Apps zu schaffen, das Millionen von Nutzern in Echtzeitunterstützt. Die Bublar Group AB (publ) ist im Nordic Growth Market(NGM) notiert (NGM: BUBL MTF, ISIN: SE0010270793).Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Magnus Granqvist, CEOTel.: +46(0)733-311-776E-Mail: magnus.granqvist@bublar.comBublar Group AB (publ),Skeppargatan 8, SE-114 52 Stockholm.Telefon: +46(0)8-559-251-20http://www.bublar.comOriginal-Content von: Bublar Group AB, übermittelt durch news aktuell