Schwedischer Ministerpräsident lobt Greta Thunberg

STOCKHOLM (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven hat das Engagement der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg gelobt. "Ihr Einsatz ist beeindruckend", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe). "Ich habe sie getroffen, sie ist eine junge Frau, die die Sachen durchdacht hat. Sie diskutiert nicht mit lauter Stimme, sondern mit starken Argumenten und Fakten", äußerte der Sozialdemokrat.

Löfven fügte an, er verstehe, dass die Jugend verlange, dass es schneller gehen müsse. "Wenn man liest, was der Weltklimarat berichtet, wenn man sieht, was in der ganzen Welt passiert, dann bin ich auch besorgt. Was wir tun können, das werden wir jetzt tun. Daran glaube ich", sagte er. Die 16 Jahre alte Klimaaktivistin hatte im vergangenen Jahr begonnen, jeden Freitag vor dem schwedischen Parlament in Stockholm für eine bessere Klimapolitik zu protestieren. Ihren "Schulstreiks" folgen auf der ganzen Welt längst viele Tausend Schüler. Löfven sagte: "In Schweden haben wir uns hohe Ziele gesetzt im Kampf gegen den Klimawandel. Damit tun wir etwas Gutes für die, die nach uns kommen. Und wir schaffen neue Arbeitsplätze, neue Technologien und Wissen." Der schwedische Ministerpräsident ist derzeit in Hannover zu Besuch, Schweden ist Partnerland der Hannover Messe.

Foto: über dts Nachrichtenagentur