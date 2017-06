Schwedischer Großaktionär Kinnevik macht bei Rocket Internet Kasse

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Rocket-Internet-Großaktionär Kinnevik hat bei der Start-up-Schmiede Kasse gemacht.



Wie Kinnevik am Donnerstag mitteilte, verkaufte die Beteiligungsgesellschaft über Nacht 10,9 Millionen Rocket-Aktien zum Stückpreis von 20 Euro an institutionelle Investoren. Damit trennte sich Kinnevik komplett von dem verbliebenen Aktienpaket von zuletzt noch 6,6 Prozent und erlöste so mehr als 200 Millionen Euro.

Der schwedische Großaktionär hatte bereits im Februar Rocket-Anteile mit Gewinn versilbert und damals seinen Anteil halbiert. Die Geschäftsmodelle seien sich immer ähnlicher, da Rocket nicht mehr in nur ganz junge, sondern auch größere Firmen investiere, hatte Kinnevik-Interims-Chef Joakim Andersson damals gesagt./jha/fbr