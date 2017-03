Schwedische Polizei stellt Ermittlung gegen OneCoin ein

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) -Die schwedische Aufsichtsbehörde für Glücksspiele hat bestätigt,dass die Ermittlung der schwedischen Polizei bezüglich derKryptowährung OneCoin und des damit verbundenen, mehrstufigenMarketingunternehmens OneLife eingestellt wurden.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161201/444679LOGO )Die schwedische Polizei gab am 6. Februar 2017 offiziell bekannt,dass das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde. Der Polizeiberichtweist darauf hin, dass die Ermittlungen nicht fortgeführt wurden, dakein Grund zur Annahme besteht, dass eine Straftat begangen wurde.Die Polizei teilte der Aufsichtsbehörde für Glücksspiele ihreEntscheidung am 1. März 2017 mit.OneCoin erklärte: "Uns sind seit einiger Zeit unfaireWettbewerbspraktiken gegen OneCoin und OneLife bekannt, die schwere,jedoch nachweislich falsche Anschuldigungen beinhalten, welcheverständlicherweise Bedenken aufkommen lassen. Wo dieseAnschuldigungen zu Nachforschungen und Ermittlungen geführt haben,haben wird mit den entsprechenden Behörden in der Gewissheitkooperiert, dass die Tatsachen obsiegen werden. Dies ist das zweiteMal, dass eine Aufsichtsbehörde bestätigt hat, dass unser Unternehmenkeine rechtswidrigen Geschäfte tätigt. Wir begrüßen die umgehende undprofessionelle Weise, in der die schwedische Polizei die Ermittlungdurchgeführt hat."OneCoin ist eine digitale Währung, die auf Kryptografie beruht unddurch ein Verfahren namens "Mining" geschaffen wird. Wie dieSeriennummer auf Papiergeld ist jede digitale Münze einzigartig.Anders als das von Regierungen ausgestellt Geld, ist die Anzahl derOneCoins begrenzt, um sicherzustellen, dass sie nicht von Inflationbetroffen sind und nicht gefälscht werden können. Da Kryptowährungennicht an ein bestimmtes Land oder eine Zentralbank gebunden sind,hängt ihr Wert von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweiseNutzbarkeit, Nachfrage und Angebot.Pressekontakt:+359-2-4444-331press@onelife.euOriginal-Content von: OneCoin Ltd., übermittelt durch news aktuell