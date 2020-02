Schwedens Premier will Rabatt für EU-Nettozahler

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der schwedische Premierminister Stefan Löfven hat einen Rabatt für die größten Netto-Beitragszahler der EU verlangt.



Nach einem Gespräch mit EU-Ratspräsident Charles Michel sagte Löfven am Mittwoch in Brüssel: "Ein Rabatt ist absolut notwendig." In diesem Jahr trügen fünf Länder die Hälfte des EU-Budgets. Wenn sich die Berechnung nicht ändere, würden es am Ende der nächsten Finanzperiode im Jahr 2027 für diese Länder sogar 75 Prozent sein. Auf die Frage von Journalisten, ob er beim EU-Sondergipfel zur mehrjährigen Finanzplanung am 20. Februar eine Einigung erwarte, sagte der Premierminister: "Ich denke grundsätzlich, dass die Länder im Augenblick zu weit voneinander entfernt sind."/ff/DP/mis