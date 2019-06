Schwedens Ex-Regierungschef wird Verwaltungsratschef der Swedbank

Weitere Suchergebnisse zu "Swedbank AB":

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die mit Geldwäschevorwürfen konfrontierte Swedbank hat im ehemaligen schwedischen Ministerpräsidenten Göran Persson einen neuen Verwaltungsratschef gefunden.



Persson wurde am Mittwoch auf einer Sondersitzung in Stockholm wie erwartet an die Spitze des Gremiums gewählt. Der Sozialdemokrat Persson, der von 1996 bis 2006 schwedischer Regierungschef war, sagte im Anschluss auf einer Pressekonferenz, bei der Bank müsse reiner Tisch gemacht werden. Zu seinen wichtigsten Aufgaben zählt nun, einen dauerhaften Nachfolger von Swedbank-Interimschef Anders Karlsson zu finden.

Lars Idermark hatte sich Anfang April dazu entschlossen, seinen Posten als Vorsitzender des Swedbank-Verwaltungsrates zu räumen. Seine vorübergehende Nachfolge trat daraufhin die bisherige stellvertretende Vorsitzende Ulrika Francke an.

Der schwedische Rundfunksender SVT hatte im Februar Vorwürfe erhoben, dass über Swedbank-Konten im Zuge des Skandals bei der dänischen Danske Bank in Estland umgerechnet fast vier Milliarden Euro gewaschen worden seien. In mehreren Ländern laufen nun Ermittlungen gegen die Bank. Am Montag gab die Swedbank bekannt, die Geschäftsführung ihrer Niederlassung in Estland auszutauschen.

Die Swedbank hat nach eigenen Angaben mehr als sieben Millionen Privat- und knapp 600 000 Firmenkunden und sieht sich als eine der führenden Banken in Schweden und im Baltikum./trs/DP/jha