Schweden und Dänemark schicken Waffen und Ausrüstung an die Ukraine

KOPENHAGEN/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Schweden und Dänemark wollen Panzerabwehrwaffen und weitere Ausrüstung an die Ukraine schicken. Das teilten die dänische Premierministerin Mette Frederiksen in Kopenhagen und Schwedens Regierungschefin Magdalena Andersson in Stockholm am Sonntag mit. Für Dänemark ist es das erste Mal in der jüngeren Vergangenheit, dass Waffen in eine Kriegsregion geschickt werden. Das Land will bis zu 2700 Panzerabwehrraketen spenden. "Diese Waffen kann die Ukraine benutzen, um sich gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge zu verteidigen", sagte Frederiksen. Schweden will neben 5000 Panzerabwehrraketen auch 135 000 Feld-Rationen sowie Tausende Helme und andere Schutzausrüstung zur Verfügung stellen./cmy/DP/he