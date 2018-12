Stuttgart (ots) -"Musikalische Reise durch den weihnachtlichen Hochschwarzwald" /Sonntag, 23. Dezember 2018, 20:15 bis 21:45 Uhr im SWR FernsehenAuf seiner musikalischen Reise erkundet SWR Moderator Markus Brockeines der beliebtesten süddeutschen Winterreiseziele: denHochschwarzwald mit verschneiten Wäldern, kristallklarer Luft undglitzernden Bergkuppen. Laura Wilde, Anita & Alexandra Hofmann,Isabel Varell, Marc Marshall, Ireen Sheer und die StuttgarterHymnus-Chorknaben begleiten die Sendung musikalisch mit bekanntenWeihnachtsliedern. Zu sehen ist die "Musikalische Reise durch denweihnachtlichen Hochschwarzwald" am 23. Dezember ab 20.15 Uhr im SWRFernsehen.Weihnachtliche ImpressionenSeine Reise führt Markus Brock in das größte MittelgebirgeDeutschlands, in dem mehr als 70 Kuppen und Berge 1.000 Meter hochaufragen. Im Hochschwarzwald besucht der SWR Moderator eineweihnachtliche Glasbläserhütte und lässt sich in Hinterzarten einWildgericht schmecken. Mit Siberian Huskies geht es auf Schlittentourdurch die verschneite Winterlandschaft. Brock probiert TodtmooserLebkuchen und trifft den Nordischen Kombinierer Georg Thoma, der 1960völlig überraschend die Olympischen Spiele gewann. ModeratorenkollegeHansy Vogt serviert Markus Brock fachgerecht den berühmtenSchwarzwälder Speck.Informationen, kostenfreies Bildmaterial und weiterführende Linksunter www.SWR.de/kommunikation.Online first: Die Sendung ist am Vortag der Ausstrahlung ab 16 Uhrin der Mediathek unter www.SWRmediathek.de zu sehen.Fotos über ARD-Foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, Tel. 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell