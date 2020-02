Villingen-Schwenningen (ots) - Nachhaltigkeit bedeutet für die SchwarzwälderVersicherung, auf ökonomische, gesellschaftliche und ökologische BelangeRücksicht zu nehmen und diese zu fördern. In der gesamten Wertschöpfungsketteder regional orientierten Versicherung steht nachhaltiges Wirtschaften undAgieren im Vordergrund. So baut das Unternehmen das Nachhaltigkeitskonzeptsukzessive aus und launcht im Zuge dessen ein neues Produkt: diePrivathaftpflicht Green Fair Play Plus - eines der wenigen nachhaltigen Produktein Deutschland in diesem Bereich.Die Geschichte der Schwarzwälder Versicherung hat ihren Ursprung im Jahr 1758.Die über Jahrhunderte gewachsene Historie und Werte des regional orientierten"Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" unterstreichen die Philosophie,nachhaltig, langlebig und zukunftsorientiert zu handeln. Dies betrifft sowohldie tägliche Arbeit, wie z.B. das papierlose Büro, und die Werte als auch dieProdukte."Produktangebote mit Nachhaltigkeitsfaktor gelangen zunehmend in den Fokus undwerden insbesondere im Bereich Haftpflicht- und Hausratversicherung vermehrt vonden Kunden angefragt. Als eine der ersten Versicherungen haben wir unslangfristige Klimaschutzziele gesetzt und Nachhaltigkeit unter anderem in denKapitalanlageprozess integriert", erklärt Jens-Uwe Rohwer, Vorstandsvorsitzenderder Schwarzwälder Versicherung und fährt fort: "Im Zuge dieser Entwicklungerweitern wir mit der Privathaftpflicht Green Fair Play unseresProduktportfolio. Dies ist eines der wenigen nachhaltigen Produkte inDeutschland im Versicherungssektor."Fair zur Umwelt - mit Privathaftpflicht Green Fair Play PlusDie neue Versicherung umfasst die generationengerechte Schadenregulierung undmindert die Auswirkungen durch Klimafreundlichstellung. Mit Einsparung vonKlimagasen durch Kompensation in Klimaschutzprojekten entsteht eine faire undgenerationengerechte Schadenregulierung. Je Euro Schadenregulierung stellt dieSchwarzwälder Versicherung 1,5 Cent für die Klimafreundlichstellung zurVerfügung. Dies erfolgt ausschließlich über Klimaschutzprojekte, die mit demQualitätslabel "Gold Standard" zertifiziert sind.Zudem tritt das Unternehmen mit Mehrleistung für Reparatur ein: Liegt beibeschädigten Sachen ein Totalschaden vor, d.h. die Reparaturkosten übersteigenden versicherten Zeitwert, leistet die Schwarzwälder Versicherung auf Wunsch desVersicherungsnehmers Mehrkosten für eine Reparatur von bis zu 20 Prozent überdem versicherten Zeitwert und vieles mehr. Des Weiteren bietet die Versicherungein Serviceangebot für Schadenersatzberatung im Sinne der Nachhaltigkeit."Der Kreis der Interessenten zum Thema nachhaltige Versicherungskonzepte wirdimmer größer, denn insgesamt steigt das Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Soachten beispielsweise viele Konsumenten beim Einkauf bewusst aufBio-Lebensmittel oder fair gehandelte Produkte und beziehen Ökostrom. VieleMenschen engagieren sich zudem bereits in sozialen Projekten oder Vereinen.Nachhaltigkeit spielt in vielen Bereichen unseres Lebens eine Rolle. Auf Grunddieser Entwicklungen setzen wir auf Nachhaltigkeit sowie Regionalität und sehenwachsende vertriebliche Chancen für nachhaltige Versicherungsprodukte", erklärtJens-Uwe Rohwer.Die Schwarzwälder Versicherung hat außerdem ab sofort eine neue Website:www.schwarzwaelder-versicherung.dePressekontakt:PR-Agentur:punctum pr-agentur GmbHNeuer Zollhof 340221 DüsseldorfAnsprechpartner:Ulrike Peter-Geschäftsführerin-Tel.: +49 (0)211-9717977-0E-Mail: pr@punctum-pr.dewww.punctum-pr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136525/4530909OTS: Schwarzwälder VersicherungOriginal-Content von: Schwarzwälder Versicherung, übermittelt durch news aktuell