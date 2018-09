Schwarzmüller: Neue Drehscheibe für Deutschland - BILD

Bis 2020 will der Premiumhersteller flächendeckend im größteneuropäischen Markt fu?r Nutzfahrzeuge präsentsein.Hannover(DE)/Hanzing(AT) (ots) - Im fränkischen Eltmann hatSchwarzmüller eine Service- und Reparaturwerkstätte übernommen, diezum Verkaufs-, Reparatur- und Service-Standort ausgebaut wird. Vomneuen Standort aus werde der Markt über Franken hinaus nachThüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt bearbeitet. Das gab CEO RolandHartwig auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 in Hannover bekannt. Eltmannwerde zur Drehscheibe für die Abholung von Neufahrzeugen inDeutschland. Darüber hinaus sollen am Standort Miet- undGebrauchtfahrzeuge und die gesamte Palette der Reparatur- undWartungsarbeiten für alle 135 Fahrzeugtypen von Schwarzmüllerangeboten werden. Ziel bis 2021 sei die flächendeckende Präsenz inDeutschland. 2017 hatte man mit 2.300 Fahrzeugen einen Marktanteilvon 5,5 Prozent. Für das laufende Jahr plant man mit 2.800Bestellungen. Seit 2015 würde das ein Plus auf dem deutschen Marktvon 59 Prozent bedeuten.Zwtl.: Baufahrzeuge sind am stärksten gefragtEs seien vor allem die hochwertigen Bau- und Entsorgungsfahrzeugewie Kipper, Tieflader und Schubboden in Deutschland gefragt. IhrAnteil am Absatz beträgt etwa zwei Drittel, gefolgt von denFernverkehrsfahrzeugen mit knapp einem Drittel. Dementsprechend habesein Unternehmen die Produktpalette für Deutschland erweitert.Insgesamt besteht das Produktportfolio aus einem Komplettangebot vonacht Fahrzeuggruppen mit 135 Fahrzeugtypen.Zwtl.: Individuelle Fahrzeuge in Standard-LieferzeitAktuell wurde die größte Produktionsumstellung in der Geschichteder Schwarzmüller Gruppe abgeschlossen. In allen dreiProduktionswerken wurde eine Fließproduktion mit 12 Linien aufgebaut,was schnellere Durchlaufzeiten und eine höhere Kapazität ermöglicht.Die Fließproduktion wird mittels digitalen Leitstandes gesteuert,Algorithmen errechnen die optimale Auslastung beim jeweiligenAuftragsstand und legen die Reihenfolge der Fahrzeuge in derProduktion fest. Diese Sequenzierung wird bis Ende 2018 in allen dreiWerken in Betrieb sein.Zwtl.: Sechs Messefahrzeuge voller InnovationenAuf der IAA Nutzfahrzeuge präsentiert die Schwarzmüller Gruppedrei Fahrzeuge in der Halle 27 sowie drei weitere Fahrzeuge auf demFreigelände. Unter dem Motto "Supertools für Ihren Erfolg" zeigt dasUnternehmen, welche konkret bezifferbaren Vorteile mit den einzelnenFahrzeugen erreicht werden können.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Mag. Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, PressesprecherRochusgasse 4, 5020 Salzburg, ÖsterreichE-Mail: mp@prock-prock.at, Tel.: +43.662.821155.0Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17000/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Prock+Prock Marktkommunikation, übermittelt durch news aktuell