Schwarzlotterien trocknen die Gemeinwohlförderung aus (FOTO)

Hamburg / München (ots) -"Die Gewinne der Anbieter der Schwarzlotterien sind die Verlusteder Bürger, denn das Geld wird dem Gemeinwohl insgesamt entzogen",warnt Torsten Meinberg, Federführer des Deutschen Lotto- undTotoblocks (DLTB) gemeinsam mit LOTTO Bayern Präsidentin FriederikeSturm. Bei einer Fachdiskussion zum Thema "Wettlauf um Millionen -Warum LOTTO-Gelder in den Sport und nicht in Steueroasen fließensollten" am 23.03.2017 in München erklärten Meinberg und Sturm imKreise von Wissenschaft und Sport die Notwendigkeit und den Nutzenstaatlicher Lotterieangebote für die Allgemeinheit und insbesonderefür den Sport. Schwarzlotterien schöpfen im Internet inzwischenSpieleinsätze in gut dreistelliger Millionenhöhe ab. Profiteure sinddabei die Eigner dieser Anbieter. Damit unterscheiden sich dieseAngebote maßgeblich von den staatlichen Lotterieunternehmen des DLTB,bei denen der Großteil des Ertrages den wohltätigen Zwecken sowieöffentlichen Haushalten zukommt. "Allein in Bayern wurden 2016 423Mio. Euro an den Staatshaushalt abgeführt, sodass zahlreiche Projektein den Bereichen Sport, Soziales, Kultur, Umwelt- und Naturschutzerst möglich gemacht wurden", so Sturm.Die Spielteilnahme zahlreicher Menschen am staatlichen Lotterie-und Wettangebot fördert über den DLTB schon seit Jahrzehnten mitjährlich bundesweit bis zu 450 Millionen Euro allein den Sport undsichert auch hier verlässlich die Finanzierung des Breiten- undLeistungssports.Für Günther Lommer, Präsident des Bayerischen Landessportverbandes(BLSV), ist LOTTO ein zuverlässiger Partner des Sports. Wenn hier diefinanzielle Grundlage wegbrechen würde, ginge es dem organisiertenSport schnell an die Substanz.Das bestätigt auch Felix Loch, achtfacher Weltmeister unddreifacher Olympiasieger im Rennrodeln, aus seiner Sportlerpraxis:"Bis zur Weltspitze ist es ein weiter Weg. Daher ist die frühzeitigeNachwuchsförderung das Wichtigste im Leistungssport. Um an dieWeltspitze zu gelangen und sich später als Leistungssportler dort zubehaupten, braucht ein Sportler neben dem eigenen Engagement undTalent viel Unterstützung, insbesondere aus finanzieller Sicht.Allein meine Kosten für Material und Ausrüstung übersteigen schnelldie zehntausend Euromarke im Jahr. Dafür bedarf es einerverlässlichen Förderung des Sports durch die staatlichenLotteriegesellschaften."Genau diese Förderung gefährden aber Schwarzlotterien im Internet,vor denen Dr. Ingo Fiedler, Wissenschaftler am Institut für Recht derWirtschaft der Universität Hamburg, warnt: "Schwarzlotterien seienWetten auf den Ausgang der Ziehungen der Lotterien des DLTB undtäuschen die Teilnahme am Original LOTTO vor. Die Angebote bildendabei oft 1:1 das staatliche Lottoangebot ab und wirken auf dieseWeise für den deutschen Verbraucher vertraut und legitim. Für dieSpielteilnehmer ist es verständlicherweise oft nicht leicht zuerkennen, ob sie am staatlichen Angebot oder an Schwarzlotterienteilnehmen. Klärung schafft leider erst ein Blick ins sog.Kleingedruckte, im Internet ein Blick in das Impressum.""Das Original LOTTO ist jedenfalls am roten LOTTO-Kleeblatt zuerkennen, das gleichzeitig das Gütesiegel für ein staatliches,sicheres und seriöses Glücksspielangebot ist. Bei uns sindSpielteilnehmer und Gewinner immer auf der sicheren Seite", ergänztSturm.Warum es die Schwarzlotterien überhaupt seit einiger Zeit gibt,kann sich Fiedler selbst nicht erklären. Als mögliche Gründe nennt ermangelnden Vollzug bestehender Gesetze, Kapazitätsengpässe beiAufsichtsbehörden und langwierige Rechtsverfahren gegen rechtlichkaum greifbare Anbieter von Schwarzlotterien in Steueroasen.Pressefotos stehen zum Download bereit:http://ots.de/t4NT6Sie können im Zusammenhang mit der Berichterstattung über dieseVeranstaltung genutzt werden. Fotonachweis: Günther ReispÜber den DLTB:Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) ist die Gemeinschaft der16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern. LOTTOsteht für Glück auf der Basis von Verantwortung. Unser vorrangigesZiel ist es, das Spiel mit dem Glück zu ermöglichen, gleichzeitigaber präventiv die Entstehung von Spielsucht zu verhindern. Imstaatlichen Auftrag orientiert sich unser Handeln nicht amGewinnstreben, sondern ist vorrangig an der Förderung des Gemeinwohlsausgerichtet. Die Einsätze der Spielteilnehmer fließen zum weitüberwiegenden Teil an die Allgemeinheit zurück und finanzierenzahlreiche Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport.Kontakt:Madeleine GöhringPressesprecherin für den Deutschen Lotto- und TotoblockE-Mail: Goehring@lotto-hh.deMobil: +49 (0)176 42 85 12 07Original-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), übermittelt durch news aktuell