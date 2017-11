Baden-Baden (ots) -Furioser Showdown der SWR Serie zum Jahreswechsel / Doppelfolgenam 25. und 26. Dezember sowie dem 1. Januar jeweils ab 21:45 Uhr imSWR FernsehenDie sechs neuen Folgen der finalen Staffel der schwäbischen Serie"Die Kirche bleibt im Dorf" bringen Tempo und schwarzen Humor in dieWeihnachtstage. Am 25. und 26.12. sowie dem 1.1. sind die Häberlesund die Rossbauers in Doppelfolgen im SWR Fernsehen zu sehen, jeweilsab 21.45 Uhr. Nach Frieden ist ihnen zwar mal wieder nicht zumute, inOber- und Unterrieslingen wurde aber ein gemeinsamer Feindausgemacht, dessen Bekämpfung zu erstaunlichen Bündnissen zwischenden Mitgliedern der beiden Familien führt. Ein Kampf, der den Pfarrergehörig ins Schwitzen bringt!Auch für die finalen Folgen ihrer Serie hat Regisseurin undAutorin Ulrike Grote das vertraute Ensemble um sich geschart, das dieZuschauer mit schwäbischer Direktheit, Witz und Menschlichkeitbegeistert. Die Schauspieler Christian Pätzold, Karoline Eichhorn,Sabine Hahn, Franziska Küpferle, Meike Kircher, Elena Jesse, TillbertStrahl und Christian Koerner sind als Familienmitglieder dabei,Rainer Piwek als Pfarrer und Joachim Raaf als von einer Rachemissionangetriebener, frisch verheirateter Heinz. Nicht zu vergessen JürgenHaug als im Wartestand befindlicher Engel Ludwig und Janna Striebeckals zum gefräßigen Teufelchen mutierte Emma Erdmann. Produziertwerden auch die Folgen 25 bis 30 der Serie "Die Kirche bleibt imDorf" von der Fortune Cookie Filmproduktion im Auftrag des SWR.Ein Jahr ist vergangen ...... seit dem Ende der letzten Staffel und die Verhältnisse inOber- und Unterrieslingen sind so unübersichtlich wie nie: DasPfarrhaus quillt über vor Rossbauers und Häberles, der Pfarrer istüberfordert, Maria hat tatsächlich geheiratet und ist nun unglücklichin ihrer Ehe mit Heinz. Der hat Gottfried Häberle beim durchzechtenPolterabend das halbe Schloss abgeluchst und zeigt jetzt sein wahresGesicht: Er kommandiert, schikaniert, lässt die anderen für sicharbeiten oder will sie gleich ins Altersheim abschieben. Aber nichtsvereint mehr als ein gemeinsamer Feind. Für die Rossbauers und dieHäberles gibt es nur noch eins: Heinz muss weg! Final, wenn es nichtanders geht. Es werden Allianzen geschmiedet und ein verrückter Plannach dem anderen entworfen: Der Pfarrer versucht das Schlimmste zuverhüten, Oma Anni ist wie immer ganz vorne mit dabei und EngelLudwig ist fast schon so weit, sich ernsthafte Sorgen um dasSeelenheil seiner Familie zu machen.Hinter der Kamera...... stand wieder Thomas Vollmar. Schnitt Henrike Dosk, SzenenbildStephanie Schlienz, Kostümbild Henrike Luz, Musik Jörn Kux undJan-Peter Klüpfel. Produzentin ist Ilona Schultz, die Redaktion liegtbei Margret Schepers und Thomas Martin.Fotos über www.ard-foto.deInformationen zur Serie unter swr.de/diekirchebleibtimdorf Trailerzum Embedden im Rahmen der Sendeberichterstattung unterhttps://share.ard-zdf-box.de/s/HBNCZDAqUeLcP7SPressekontakt:Annette Gilcher, Tel.: 07221/929 2 40 16, annette.gilcher@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell