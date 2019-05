Schwarz, jung, arm: Jugendarbeitslosigkeit in Südafrika bei 60 Prozent / Vor der Wahl am 08.05 blicken junge Menschen desillusioniert in die Zukunft

--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/2WehgT--------------------------------------------------------------Johannesburg (ots) - Südafrikas Jugend blickt desillusioniert aufdie Wahlen am 08. Mai im eigenen Land. Das vermelden dieSOS-Kinderdörfer und ziehen eine traurige Bilanz: 25 Jahre nach Endeder Apartheit zählt die südafrikanische Gesellschaft zu denungleichsten der Welt, die Jugendarbeitslosigkeit schätzt dieHilfsorganisation auf 60 Prozent. Das sei Weltrekord. Offiziell liegesie zwar bei 38 Prozent, "aber hinzu kommen all diejenigen, die erstgar nicht auf dem Arbeitsmarkt registriert sind. Junge Menschen ohneAusbildung, ohne Perspektive", sagt Stephen Miller, Leiter derHilfsorganisation SOS-Kinderdörfer in Südafrika."Die meisten jungen schwarzen Südafrikaner sind deshalb wütend,fühlen sich bestohlen und betrogen", sagt Miller. Millionen von ihnenhätten nach wie vor extrem schlechte Bildungs- und Aufstiegschancen.Die Jugendlichen hätten das Vertrauen in die politische Klasseverloren, in keinem anderen Land der Welt sei die Kluft zwischen denÄrmsten und den Reichsten so gewaltig wie in Südafrika: So besäßenein Prozent der Südafrikaner über 70 Prozent des gesamtenNettovermögens, während den ärmsten 60 Prozent gerade mal 7 Prozentdavon zur Verfügung stünde. Mehr als jeder zweite Bewohner lebeunterhalb der Armutsgrenze und habe somit nicht genug für einmenschenwürdiges Leben.Hinzu kämen Bildungsnotstand, Kriminalität und krasse Korruption."Schon lange machen junge Menschen ihrer Wut auf der Straße Luft.Wenn es nicht bald gelingt, die Ursachen der Probleme zu bekämpfen,könnten die Proteste immer gewalttätiger werden", sagt Miller.Besonders dramatisch sei die Situation in ländlichen Gebieten undden Townships. Der Staat habe vielerorts die Kontrolle verloren,nichts würde funktionieren. "Kinder und Jugendliche werden dadurchelementarer Rechte beraubt", sagt Miller. Sie wüchsen in Not undHunger auf, nur jedes vierte Kind aus einem armen Haushalt habeZugang zu einem sicheren Spielort. Auch die Gewalt gegen Kinder seiauf ein nie dagewesenes Level angestiegen. Vielen Familien fehltendie finanziellen Mittel, ihre Kinder in die Schule zu schicken, zudemsei die Qualität der staatlichen Schulen so miserabel, dass diejungen Menschen selbst mit Schulbildung kaum Chancen auf demArbeitsmarkt hätten. "Der Fokus der Veränderung in Südafrika muss aufsozialer Gerechtigkeit liegen, nur dann haben wir eine Chance", sagtMiller.Die SOS-Kinderdörfer setzen sich in Südafrika fürChancengleichheit und soziale Gerechtigkeit für Kinder ein. Umgezielt die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, hat die Organisationin Südafrika sowie aktuell 24 weiteren Ländern die Initiative"YouthCan!" ins Leben gerufen: In Kooperation mit Firmenpartnernwerden junge Menschen dabei unterstützt, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zufassen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerStellvertretender PressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deE-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell