Schwarz Gruppe will mit Top-Vergütung junge Menschen für den Handel gewinnen (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Handelssparten Lidl und Kaufland setzen hohe Standards für faireEntlohnung in der BrancheWährend der Bundestag über die Anhebung der gesetzlichenMindestausbildungsvergütung auf 515 Euro pro Monat ab dem Jahr 2020berät, erhalten Auszubildende bei Lidl und Kaufland, denHandelssparten der Schwarz Gruppe, demnächst rund das Doppelte undDH-Studenten das Dreifache. Dabei erhöht die Schwarz Gruppe ihrebereits heute überdurchschnittliche und übertariflicheAusbildungsvergütung weiter und setzt ein klares Zeichen für faireund wertschätzende Rahmenbedingungen im Handel.In den Einstiegsprogrammen wird die monatliche Vergütung auf eineinheitliches Niveau angehoben.- Ausbildung: jetzt einheitlich 1.000/1.100/1.250 Euro/Monat (im1./2./3. Jahr)- DH-Studium: jetzt einheitlich 1.500/1.600/1.800 Euro/Monat (im1./2./3. Jahr)Von der Erhöhung profitieren insgesamt rund 3.800 Auszubildendesowie rund 950 DH-Studenten bei Lidl, Kaufland und in denGesellschaften der Schwarz Gruppe, wie z.B. der Schwarz IT und derSchwarz Dienstleistung.Mit der freiwilligen Vergütungsinitiative will die Handelsgruppegezielt junge Menschen auf ihre vielfältigen Ausbildungsangebote undberuflichen Möglichkeiten hinweisen. Zugleich sendet sie eineBotschaft an andere Unternehmen der Branche, die sich derTarifbindung und damit ihrer gesellschaftlichen Verantwortungentziehen.Auch die Vergütung von Praktika wird in der Schwarz Gruppevereinheitlicht; sie beträgt künftig im Pflichtpraktikum 1.000Euro/Monat und im freiwilligen Praktikum 1.650 Euro/Monat."Arbeit muss sich lohnen, und zwar von Anfang an," sagt JensUrich, Geschäftsleiter Personal bei Lidl Deutschland. "Deswegenstarten Auszubildende bei uns mit 1.000 Euro monatlich, erhaltenfinanzielle Sicherheit und dadurch mehr Freiraum, sich auf ihreZukunft zu konzentrieren. Bei Lidl erwarten wir eine hohe Leistung,unser Arbeitsalltag ist schnell und herausfordernd. Gleichzeitigbekommen die Kollegen für ihren Einsatz viel zurück. Darauf zahltauch unsere aktuelle Arbeitgeberkampagne 'Lidl muss man können' ein.Im März 2019 haben wir unseren freiwilligen Mindesteinstiegslohn auf12,50 Euro pro Stunde angehoben, mit der Erhöhung unsererAusbildungsvergütung ab dem ersten Lehrjahr gehen wir nun dennächsten Schritt.""Faire Vergütung ist ein Zeichen von Wertschätzung", ergänztEvelyn Opel, Geschäftsleiterin Personal bei Kaufland Deutschland."Als leistungsstarkes und dynamisches Unternehmen bieten wirSchulabgängern vielfältige Möglichkeiten zum Start in ihre beruflicheKarriere - und auch den nötigen finanziellen Spielraum."Sabine Bader, Leiterin Personal Schwarz Dienstleistungen,unterstreicht die Breite der Angebotspalette: "Von den 23Ausbildungsberufen in unserer Gruppe bieten wir allein bei denSchwarz Dienstleistungen 8 an, und von den 22 Studiengängen deckenwir 12 ab."Mit der Vergütungsinitiative und der besonderen Attraktivitätihrer Arbeitgebermarken sichert die Schwarz Gruppe auch die Basis fürihren zukünftigen Erfolgs- und Wachstumskurs.Über die Schwarz GruppeDie Schwarz Gruppe ist ein international führendesHandelsunternehmen mit weltweit 430.000 Mitarbeitern, über 12.100Filialen in 30 Ländern. Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018einen Umsatz von 104,3 Milliarden Euro. Die imbaden-württembergischen Neckarsulm beheimatete Schwarz Gruppe setztsich im Kern aus den beiden Handelssparten Lidl und Kauflandzusammen.Pressekontakt:Henning StegmayerLeiter UnternehmenskommunikationSchwarz Dienstleistung KGTelefon: +49 (0) 7132 30 78 75 45Mobil: +49 (0) 1525 793 54 68E-Mail: presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Dienstleistung KG, übermittelt durch news aktuell