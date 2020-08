Schwarz Gruppe tritt Science Based Target Initiative bei

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Neckarsulm (ots) - Die Schwarz Gruppe unterstreicht ihr Engagement in Sachen Klimaschutz und setzt sich auf Basis der Science Based Targets wissenschaftlich fundierte Klimaziele. Gemeinsam mit Lidl, Kaufland sowie GreenCycle/PreZero und der Schwarz Produktion hat die Unternehmensgruppe eine Beitrittserklärung zur Science Based Target Initiative stellvertretend für alle Unternehmensteile eingereicht.Die Schwarz Gruppe verpflichtet sich, Ziele und Maßnahmen zu definieren, mit denen CO2-Emissionen in Betrieb und Lieferkette vermieden, reduziert oder kompensiert werden können. Das Unternehmen will einen messbaren Beitrag dazu leisten, das im Pariser Klimaabkommen proklamierte Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter 2°C zu begrenzen, zu erfüllen. Zudem ist das Handelsunternehmen im März 2020 dem UN Global Compact beigetreten.Weitere Informationen zur Schwarz Gruppe finden Sie auf der Website https://presse.schwarzPressekontakt:Schwarz Dienstleistung KGUnternehmenskommunikationGerd WolfTelefon: +49 (0) 7132 30774300E-Mail: presse@mail.schwarzWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129569/4685047OTS: Schwarz Dienstleistung KGOriginal-Content von: Schwarz Dienstleistung KG, übermittelt durch news aktuell