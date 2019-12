Schwarz Gruppe treibt bundesweit flächendeckenden Ausbau von E-Ladesäulen voran

Neckarsulm, 13. Dezember 2019 (ots) - Die Schwarz Gruppe forciert den Ausbau derInfrastruktur für E-Ladesäulen. Jeder Neubau einer Kaufland- und Lidl-Filialewird künftig obligatorisch mit mindestens einer E-Ladesäule ausgestattet undauch im Zuge einer Modernisierung erhält jede Filiale eine Stromtankstelle. Zielsoll sein, dass mittelfristig auf jedem Parkplatz vor einer der rund 3.900Kaufland- und Lidl-Märkte in Deutschland eine E-Ladesäule steht. Dadurch wirddie Schwarz Gruppe zum Betreiber des größten E-Ladenetzes im deutschenLebensmitteleinzelhandel und zum Treiber für Innovation und Klimaschutz. Lidlund Kaufland verdichten ihr Ladenetz in Deutschland so stark, dass dieEntfernung zwischen zwei Säulen im Durchschnitt weniger als 20 Kilometerbeträgt.Beim Ausbau der elektrischen Ladeinfrastruktur setzt die Schwarz Gruppe aufeinen intelligenten Mix aus Ladepunkten verschiedener Leistungsstärken. Aneinigen Standorten werden sogar Turbo-Ladesäulen, sogenannte High-Power-Charger,installiert. Der dabei abgegebene Strom ist zu 100 Prozent zertifizierter Stromaus erneuerbaren Energien und stammt teilweise von den Photovoltaikanlagen dereinzelnen Filialen.Forderung an Politik: Abbau bürokratischer Hürden"Gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir einen größeren Beitrag zurMobilitätswende und dem Klimaschutz leisten", begründet Gerd Chrzanowski,Vorstandsvorsitzender der Schwarz Dienstleistungen, das umfangreiche Engagementder Schwarz Gruppe. "Von der Politik fordern wir den Abbau bürokratischerHürden, die einem flächendeckenden, schnellen und effizienten Ausbau derLadeinfrastruktur entgegenstehen."Über den Ausbau der eigenen Infrastruktur hinaus setzt die Schwarz Gruppe zudemauf Kooperationen mit Partnern. Die Zusammenarbeit mit dem E-MobilitätsanbieterWeShare der Volkswagen Gruppe in Berlin ist ein Anfang. Lidl und Kauflandstellen dort nachts der E-Carsharing-Flotte ihre E-Ladesäulen zum Aufladen zurVerfügung. Das Bündnis ist kürzlich vom EHI-Retail-Institut Köln mit demEnergiemanagement-Award ausgezeichnet worden. Weitere Kooperationsstandorte inanderen bundesdeutschen Großstädten sind im Gespräch.Über die Schwarz GruppeDie Schwarz Gruppe ist ein international führendes Handelsunternehmen mitweltweit 429.000 Mitarbeitern, über 12.100 Filialen und Fachmärkten in 30Ländern. Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 104,3Milliarden Euro.Die im baden-württembergischen Neckarsulm beheimatete Schwarz Gruppe setzt sichim Kern aus den beiden Handelssparten Lidl und Kaufland zusammen. Über dasHandelsgeschäft hinaus hält die Schwarz Gruppe von der Lebensmittelproduktionbis hin zum Wertstoffmanagement alle Phasen des Wertstoffkreislaufs in einerHand. Sie ist somit in der Lage, selbst Wertstoffkreisläufe zu schließen.Pressekontakt:UnternehmenskommunikationSchwarz Dienstleistung KGTelefon: +49 (0) 7132 30 78 75 45Mobil: +49 (0) 1525 793 54 68E-Mail: presse@mail.schwarzWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/129569/4467928OTS: Schwarz Dienstleistung KGOriginal-Content von: Schwarz Dienstleistung KG, übermittelt durch news aktuell