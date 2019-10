Schwarz Gruppe arbeitet künftig enger mit Deutschem Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz zusammen

Neckarsulm, Saarbrücken/Kaiserslautern (ots) -- Handelsgruppe erwirbt Gesellschaftsanteil der DFKI GmbH- Forschungspartnerschaft steht im Vordergrund der KooperationDie Schwarz Gruppe intensiviert die bisherige Zusammenarbeit mitdem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), umAnwendungsmöglichkeiten für neue Technologien im Handel zuentwickeln. Als erstes Handelsunternehmen gehört sie künftig zu einemGesellschafterkreis von insgesamt 29 Anteilseignern, die dieForschungsarbeit des DFKI und den Austausch zu aktuellen Themen undAnwendungsfeldern der Künstlichen Intelligenz vorantreiben.Von der Forschungspartnerschaft mit dem DFKI erwartet sich dieSchwarz Gruppe mit ihren Handelssparten Lidl und Kauflandpraxisrelevante Impulse für die Digitalisierung. So soll relevantesForschungswissen künftig noch schneller in Innovationen einfließen,mit denen Betriebsabläufe verbessert und das stationäreHandelsgeschäft unterstützt werden können.Das DFKI begrüßt, dass im Zuge der Beteiligung künftig Erfahrungenaus dem Handel noch stärker in die Forschungsaktivitäten einfließenkönnen. Im Handel sind vielfältige Einsatzmöglichkeiten fürSchlüsseltechnologien wie die Künstliche Intelligenz (KI)vorstellbar.Die Schwarz Gruppe und das DFKI haben gemeinsam in den vergangenenJahren bereits erfolgreiche Projekte entwickelt, unter anderem imBereich von Sprachassistenz-Systemen und im Bereich Robotik.Das DFKI forscht seit über 30 Jahren auf dem Gebiet derKünstlichen Intelligenz. Zum Gesellschafterkreis gehören u.a.Unternehmen wie Microsoft, SAP und BMW.Pressekontakt:Schwarz GruppeHenning StegmayerLeiter UnternehmenskommunikationSchwarz Dienstleistung KG Telefon: +49 (0) 7132 30 78 75 45Mobil: +49 (0) 1525 793 54 68E-Mail: presse@mail.schwarzDFKIReinhard KargerUnternehmenssprecherDeutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbHTelefon: +49 681 85775-5253Mobil: +49 151 1567 4571E-Mail: reinhard.karger@dfki.deOriginal-Content von: Schwarz Dienstleistung KG, übermittelt durch news aktuell