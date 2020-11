Schwarz Gruppe Mitglied bei europäischem Technologie- und Innovationsprojekt GAIA-X

Neckarsulm (ots) - STACKIT, die digitale Marke der Schwarz IT KG, gehört zu den ersten Mitgliedern, den so genannten Day1-Membern, von GAIA-X. STACKIT dokumentiert durch diese Mitgliedschaft seinen Einsatz sowohl für zuverlässige und leistungsfähige Cloud-Lösungen als auch für mehr Datensicherheit und -transparenz auf dem europäischen Markt.Bereits seit Juni 2020 ist STACKIT an Bord des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützten Dateninfrastruktur-Projekts GAIA-X. GAIA-X steht für eine vernetzte Datenstruktur für ein europäisches digitales Ökosystem. Innerhalb dieses Systems sollen nach europäischen Standards auf eine sichere Art und Weise, Daten verfügbar, zusammengeführt und vertrauensvoll geteilt werden.Weitere Informationen zur Schwarz Gruppe finden Sie unter www.presse.schwarz (http://www.presse.schwarz/)Pressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGGerd WolfTelefon: +49 (0) 7132 30774300E-Mail: presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Dienstleistung KG, übermittelt durch news aktuell