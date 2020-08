Schwarz-Grüne Koalition für Bund findet in Umfrage meisten Zuspruch

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Koalition aus Union und Grünen im Bund findet einer Umfrage zufolge derzeit am meisten Zuspruch unter Wahlberechtigten in Deutschland.



Wie aus dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" hervorgeht, halten 48 Prozent der Befragten eine solche Koalition für gut. Eine Große Koalition befürworten hingegen 35 Prozent. Eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP kommt unter den Befragten auf 32 Prozent Zuspruch und eine Rot-Rot-Grüne Koalition auf 31 Prozent.

Etwa über die Hälfte der Befragten denkt, dass Olaf Scholz als Kanzlerkandidat gut für die SPD ist. Etwa ein Viertel hält das für schlecht für die Partei. 17 Prozent gaben keine Einschätzung hierzu ab.

Bei der Sonntagsfrage gab es nur leichte Veränderungen. Die Grünen verloren zwei Prozentpunkte, bleiben mit 19 Prozent aber an zweiter Stelle nach der Union mit 38 Prozent. Die SPD gewann zwei Prozentpunkte und liegt mit 16 Prozent weiterhin auf Platz drei. Die AfD kam erneut auf neun Prozent, die Linke auf acht und die FDP auf fünf./rbo/DP/eas