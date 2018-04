In der Schwangerschaft zu jeder Mahlzeit ein Glas Wasser

Baierbrunn (ots) - In der Schwangerschaft sollten Frauen sichmöglichst an die Empfehlung halten, zu jeder Mahlzeit ein Glas Wasserzu trinken. "Das Baby benötigt das Wasser für den eigenen Kreislauf,für wichtige Stoffwechselprozesse und für die Aufnahme vonNährstoffen", erläutert die Ernährungswissenschaftlerin Antje Gahlvon der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) in Bonn imApothekenmagazin "Baby und Familie". Über den Tag verteilt beträgtdie Trinkmenge im Idealfall 1,5 Liter Wasser oder ungesüßten Kräuter-und Früchtetee. Auch die werdende Mutter braucht das Wasser: "Durchdas Kind hat sich das Blutvolumen der Mutter vergrößert, derWasserumsatz im gesamten Stoffwechsel ist deutlich erhöht", sagt dieExpertin.Beim Essen kommt es vor allem auf die Qualität an. "In den erstenzwölf Wochen braucht die Mutter mehr Nährstoffe, aber nicht mehrEnergie", so Gahl. Erst wenn das Baby körperlich nennenswert wächst,steigt auch der Energiebedarf - allerdings in überschaubarem Maß: "Abdem vierten Monat benötigt die Schwangere etwa 250 Kalorien mehr proTag. Ab dem siebten Monat sind es täglich etwa 500 Kalorien." Und diesind schnell erreicht. Für eine gute Entwicklung benötigt dasUngeborene Vitamine und Mineralstoffe, insbesondere Folat, Eisen undJod. Tipps für eine ausgewogene Ernährung in der Schwangerschaftfinden Leserinnen im aktuellen "Baby und Familie"-Heft.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 4/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell