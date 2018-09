Unterföhring (ots) -"Witzig-warmherzige Episoden rund ums Baby", lobt TV 14 dasSAT.1-Movie "Kinderüberraschung", "Genau richtig für einenentspannten TV-Abend auf der Couch", empfiehlt Hörzu. Die Komödieerzählt drei Geschichten über die Höhen und Tiefen desKinderkriegens: Neben Bettina Zimmermann und Mira Bartuschek zeigtsich Musiker-Tochter Lara Mandoki als werdende Mutter, währendChristoph M. Ohrt, Kai Schumann und Marc Ben Puch für männlicheUnterstützung sorgen. Außerdem sind Pegah Ferydoni und Arnel Taciseit "Türkisch für Anfänger" erstmals wieder gemeinsam in einerKomödie zu sehen. Wie bittersüß Kinderkriegen in jedem Alter seinkann, zeigt "Kinderüberraschung" am Dienstag, 18. September 2018, um20:15 Uhr als Free-TV-Premiere in SAT.1.Vier Babybäuche, drei Paare, zwei vertauschte Eizellen:Die beiden Frauenärzte Kathrin (Bettina Zimmermann) und VolkerNiebling (Christoph M. Ohrt) verhelfen seit Jahren anderen Pärchenzum Babyglück. Ihre eigene Familienplanung haben sie nach zweiKindern eigentlich längst abgeschlossen. Doch dann erfährt Kathrin,dass sie mit Mitte 40 nochmal schwanger ist.Dabei haben sie und ihr Mann wegen eines Malheurs in der Praxisnoch ganz andere Sorgen. Bei einer künstlichen Befruchtung hatKathrin versehentlich die Embryonen zweier Paare vertauscht, derenLebensentwürfe unterschiedlicher nicht sein könnten: Auf der einenSeite die Geringverdiener Jessi (Lara Mandoki) und Steve (ArnelTaci), die in einem Bauwagen wohnen und die Schwangerschaft ganzentspannt angehen. Auf der anderen Seite die Akademiker Julia (MiraBartuschek) und Knut (Marc-Ben Puch), die ein schickes Penthousehaben und übervorsichtig auf das Ungeborene achten.Während sich die beiden Paare zumindest auf ein Baby freuenkönnen, träumt eine andere Patientin der Nieblings noch vomSchwangerwerden: Liane (Pegah Ferydoni) und ihr Freund planen seitJahren eine gemeinsame Zukunft mit Kindern, doch dann verlässt er sieaus heiterem Himmel. Wie gut, dass sich Lianes Nachbar Florian (KaiSchumann) bestens mit Romantik auskennt und ihr helfen möchte, einenneuen Partner zu finden ...Weitere Informationen zum Film sowie Interviews mit denHauptdarstellern finden Sie unter:http://presse.sat1.de/KinderueberraschungPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEKatja WiesKommunikation/PR Unit Fiction Tel. +49 89 9507-1180Katja.Wies@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Stephanie Bruchner Tel. +49 89 9507-1166Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Dr. Martin Emele,Katja Hofem, Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz: UnterföhringHRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell