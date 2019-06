Schwan spricht sich für Grün-Rot-Rot aus

Berlin (ots) - Die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission,Gesine Schwan, hat ihrer Partei geraten, statt der großen Koalitioneine grün-rot-rote Koalition anzustreben.Damit hätte man am ehesten die Chance, eine Mehrheit links derMitte zu schaffen, sagte Schwan am Montag im rbb-inforadio:"Das ist wiederum die einzige Perspektive für die SPD, eineüberzeugende sozialdemokratische Politik zu machen. Keine andere hatsie. Das hatte sie im Grunde die ganze Zeit nicht, aber jetzt ist esoffenkundig und insofern ist das eine Chance."Schwan begrüßte es, dass ein Führungs-Trio jetzt vorübergehend dieAufgaben von Partei- und Fraktionschefin Nahles übernimmt. ImGespräch dafür sind die Ministerpräsidentinnen vonMecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Schwesig und Dreyer,sowie der hessische SPD-Chef Schäfer-Gümbel. Von den Persönlichkeitenher sei das eine gute Entscheidung, so Schwan. "Alle drei sind sehrqualifiziert."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell