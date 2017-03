Die Schwächsten leiden am stärksten / Hunger und Krieg rauben jede Zukunft am Horn von Afrika

Würzburg (ots) - Die Dürre in Ostafrika fordert nicht nur jetztbereits zahlreiche Todesopfer, sie zerstört auch langfristig dieZukunft der dort lebenden Menschen. Die DAHW Deutsche Lepra- undTuberkulosehilfe hat erschreckende Meldungen von ihren Mitarbeiternvor Ort erhalten und intensiviert ihren Einsatz vor Ort.In Tansania und Kenia sind lang ersehnte und benötigte Regenfälleausgeblieben oder so spät gekommen, dass viele Bauern sich nicht malselbst ernähren können. Ähnlich sieht es in Somalia, Eritrea undÄthiopien aus, wo darüber hinaus das Vieh nicht mehr mit Wasserversorgt werden kann und verendet. Schon jetzt sind die meistenMenschen dort unterernährt und viele werden an Hunger sterben.Besonders schlimm ist allerdings die Situation in Südsudan: Durch denandauernden Bürgerkrieg zwischen Regierung und Opposition sind kaumFelder bestellt worden. Soldaten haben bereits erntereife Felderniedergebrannt, wie erst vor wenigen Tagen in Yei im südlichenBundesstaat Central Equatoria an der Grenze zum Kongo.Westlich davon, bei Nzara im Bundesstaat Western Equatoria, habenmehr als 5.000 Flüchtlinge ihr Lager neben einem Krankenhausaufgeschlagen. Nach einer ersten Versorgung durch dasWelternährungsprogramm WFP gibt es jetzt seit drei Wochen keineLebensmittel mehr.DAHW-Mitarbeiter berichten zudem, dass selbst in der HauptstadtJuba es kaum mehr Lebensmittel auf den Märkten gibt. Selbst wennetwas angeboten wird, sind die Preise für die meisten Menschenunerschwinglich. Streit um Nahrung gehört in Südsudan inzwischen zumAlltag.In Südsudan dürften bis zu 5.000 an Lepra sowie rund 50.000 anTuberkulose erkrankte Menschen leben, die derzeit kaum einemedizinische Versorgung bekommen können. Besonders schlimm sieht esaus in Regionen, die aufgrund des Bürgerkriegs nicht erreichbar sind.Dort wird die Zahl der an diesen Krankheiten der Armut leidendenMenschen weiter stark ansteigen.In anderen Regionen berichten DAHW-Mitarbeiter, dass gerade dieÄrmsten und Schwächsten, zu denen diese Patienten zumeist gehören,besonders unter dem Hunger leiden. Gibt es ein paar Lebensmittel,können sie sich diese nicht leisten. Gibt es welche, werden sie meistvon der Verteilung ausgeschlossen, weil sie durch ihre Erkrankungenstigmatisiert sind.Nachhaltige und solidarische Hilfe muss alle Menschen erreichenDie DAHW wird als erste Notmaßnahme 100.000 Euro aus eigenen Mittelnzur Verfügung stellen, um besonders den Schwächsten in Südsudanhelfen zu können. Auch wird die medizinische Arbeit - wo immer esmöglich ist - weitergehen, damit die Menschen nicht nur jetzt sattwerden, sondern auch eine Zukunft haben. Als Mitglied im BündnisEntwicklung Hilft (BEH) steht die DAHW gemeinsam mit ihren Partnernvor Ort für eine nachhaltige Nothilfe.Spendenkonto IBAN: DE35 790 500 00 0000 0096 96Pressekontakt:DAHW-PressestelleJochen HövekenmeierRaiffeisenstr. 3, 97080 Würzburg(0931) 7948-130presse@dahw.deAngebot für Redaktionen: Gern vermitteln wir Ansprechpartner vor Ortfür Sie, nutzen Sie einfach den Kontakt über unsere Pressestelle.Original-Content von: Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V., übermittelt durch news aktuell