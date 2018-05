Die Schwächen der Fondsindustrie

Itzehoe (ots) - Kleine Beträge werden angelegt, das Risiko istbreit gestreut, der Anleger muss nicht ständig das komplizierte ThemaBörse verfolgen: "Investmentfonds sind eine hervorragendeAnlageform", sagt Jörg Wiechmann. "Zumindest in der Theorie." DiePraxis allerdings sehe leider oft anders aus, so der Geschäftsführerdes Itzehoer Aktien-Clubs (IAC).Denn: "80 bis 90 Prozent der Fondsmanager verfehlen regelmäßig ihrZiel, den Markt zu schlagen." Erfolgreich seien die Fonds mit einerlangfristigen Orientierung, das habe auch eine Studie des Centre forFinancial Research der Kölner Universität gezeigt. Das überraschewenig, so Wiechmann: "Jedes Kind weiß, dass gerade Aktien einelangfristige Anlageform sind."Doch die Fondsindustrie selbst agiere meist kurzfristig. Ein gutesDrittel der neuen Fonds verschwinde innerhalb der ersten fünf Jahrewieder vom Markt, den Anlegern blieben die Verluste. Diedurchschnittliche Lebensdauer aller Fonds betrage nur 7,5 Jahre,erläutert Wiechmann. "Und ein Fondsmanager betreut seinen Fonds gardurchschnittlich nur 3,5 Jahre -- viel zu kurz für eine langfristigerfolgreiche Anlage- und Geschäftspolitik."Es gibt sie, die erfolgreichen Fonds. Aber: Keiner derTop-Investoren des vergangenen Jahrhunderts von George Soros bisWarren Buffett sei aus einer Bank gekommen. Auch der IAC setze mitseinem Fonds "TOP-Investors Global" auf solche bankenunabhängigenInvestoren. Und das erfolgreich: In den zehn Jahren des Bestehenshabe der Fonds bis Anfang 2018 das Geld der Anleger glatt verdoppelt,betont Wiechmann. Eine Zinsanlage hätte dafür jährlich 11,2 ProzentZinsen abwerfen müssen - "im aktuellen Nullzins-Umfeld vollkommenutopisch".Pressekontakt:Nils PetersenFondsmanagerTel: +49 4821 6793-36Fax: +49 4821 6793-19E-Mail: petersen@iac.deDruckfähige Bilder finden Sie unter:www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotosAnmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:www.iac.de/newsletter_otsOriginal-Content von: Itzehoer Aktien Club GbR, übermittelt durch news aktuell