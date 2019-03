Schwächen bei der Darmkrebsvorsorge: Wie ein moderner Enzym-Biomarker die Versorgungslücke schließen kann

Finanztrends Video zu



Gießen (ots) - Bei der Darmkrebsvorsorge besteht weiterhin eineerhebliche Versorgungslücke. Darauf macht im "Darmkrebsmonat März"das Gießener Biotech-Unternehmen ScheBo Biotech AG aufmerksam. Nachwie vor würden bei der Vorsorge nicht blutende Polypen undDarmtumoren nicht erkannt. Mithilfe einer Zusatzleistung wie demmodernen Enzym-Biomarker M2-PK könne eine deutlich höherePatientensicherheit gewährleistet werden.Bereits seit April 2017 ist laut Entscheidung des GemeinsamenBundesausschusses (G-BA) der sogenannte Guajak-Test auf okkultes Blutim Stuhl keine Kassenleistung mehr. Stattdessen wird zurFrüherkennung ein immunologischer Blut-im-Stuhl-Test (indirektesVerfahren) eingesetzt. Dennoch, so das Unternehmen, bleibe einebedenkliche Versorgungslücke bestehen, weil eine Vielzahl nichtblutender Polypen und Darmtumoren übersehen werde.Schlüsselenzym M2-PKEin moderner Enzym-Biomarker könne für deutlich größere Sicherheitin der Vorsorge sorgen. Als ein Schlüsselenzym bei der Entstehung vonPolypen und Darmtumoren wurde M2-PK identifiziert. Auch nichtblutende Polypen und Darmtumoren werden erfasst, da die M2-PK(direktes Verfahren) gänzlich unabhängig vom Vorhandensein vonBlut-im-Stuhl ist. Dies, so der Hersteller, sei ein bedeutendesAlleinstellungsmerkmal und der Grund für die hohe und in Studienbelegte Treffsicherheit dieses Tests.Dr. René Kröger, Vorstandsvorsitzender der ScheBo Biotech AG: "Fürmehr Sicherheit in der Darmkrebsvorsorge empfehlen wir deshalb, auchbei Patienten mit Anspruch auf das gesetzliche Früherkennungsprogrammzusätzlich die M2-PK-Bestimmung im Stuhl als zusätzliche individuelleGesundheitsleistung." Dies erlaube den parallelen Nachweis desEnzym-Biomarkers M2-PK und immunologisch Blut im Stuhl (M2-PK + Hb).Kröger: "So lassen sich sowohl blutende als auch nicht blutendePolypen und Darmtumoren zuverlässig erkennen. Im Zusammenhang miteiner Koloskopie zur Abklärung positiver Befunde ist die 2in1-Kombitestung von M2-PK und Hb (iFOB) beim niedergelassenen Arztmittels Schnelltest oder auch über dessen Laborarzt ein wertvollesInstrument, um die Früherkennung von Polypen und Darmkrebs zuverbessern. Der medizinische Mehrwert ist offensichtlich."Erkennungsrate von 92,8 %Koreanische Wissenschaftler haben in einer Studie denEnzym-Biomarker M2-PK untersucht - mit Hilfe von Probanden ausPatientengruppen mit 139 Darmkrebsfällen und 124 Polypen, sogenannteAdenome, und einer populationsbezogenen Kontrollgruppe mit 60Personen, zusammengenommen 323 Personen. Die Erkennungsrate des M2-PKTests für Darmkrebs lag bei 92,8% und die für Polypen bei 69,4%.Ferner verglichen sie die Ergebnisse des M2-PK-Tests mit denen einesimmunologischen Blut-im-Stuhl-Tests (iFOB), vergleichbar mit dem imgesetzlichen Früherkennungsprogramm verwendeten. Dieser war demM2-PK-Test deutlich unterlegen. Der iFOB konnte lediglich 47,5% derDarmkrebsfälle und gerade einmal 12,1% der Polypen identifizieren .Damit erkennt der M2-PK-Test nahezu doppelt so viele Fälle vonDarmkrebs und sechsmal mehr Polypen als der immunologischeBlut-im-Stuhl-Test (iFOB).Den Test erhält der Patient sowohl beim niedergelassenen Arzt alsSchnelltest oder auch über dessen Labor sowie in jeder Apotheke.Pressekontakt:osicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 159262-60 |wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: ScheBo Biotech AG, übermittelt durch news aktuell