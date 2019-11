Berlin (ots) - Merz und Laschet mit besten Chancen als Unions-Spitze -Kramp-Karrenbauer abgeschlagen / Handelskonflikte beunruhigen 80 Prozent derElite / Wirtschaftlicher Dämpfer ist politikgemacht / Mehrheit hatgrundsätzliche Zweifel an Ausrichtung der Klima-DebatteDie anhaltende Schwäche der CDU und SPD wird für 72 Prozent der Führungs-Elitein Deutschland immer mehr zum Risiko für die Handlungsfähigkeit Deutschlands.Dies zeigt das jüngste "Capital / F.A.Z. Elite-Panel" des Instituts fürDemoskopie Allensbach (IfD), eine Umfrage bei rund 500 Führungskräften ausWirtschaft, Politik und Verwaltung, im Auftrag des Wirtschaftsmagazins 'Capital'(Ausgabe 12/2019) und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.). Dem Panelzufolge sind 64 Prozent von der Arbeit der Großen Koalition enttäuscht. Abertrotz der Konflikte und erheblicher Kritik an der GroKo glaubt einebemerkenswert große Mehrheit (73 Prozent), dass das Bündnis aus Union und SPDbis zum Ende der Legislaturperiode 2021 weiterregiert. Im Falle eines Scheiternsder GroKo plädiert die Elite mehrheitlich (70 Prozent) für Neuwahlen, 27 Prozentwürden eine Minderheitsregierung von CDU/CSU präferieren.Klare Vorstellungen haben die Führungsspitzen, welche Spitzenkandidaten dieParteien in die nächste Bundestagswahl führen sollen. Der aussichtsreichsteKanzlerkandidat der Union ist für 38 Prozent Friedrich Merz und für weitere 29Prozent Armin Laschet. Lediglich zwölf Prozent votieren für AnnegretKramp-Karrenbauer. Bei der SPD gibt es für 59 Prozent nur einen möglichenSpitzenkandidaten und der heißt Olaf Scholz. Das Auswahlverfahren der SPD um denParteivorsitz beurteilt die Führungskräfte dagegen mehrheitlich skeptisch: 65Prozent meinen, das habe die SPD geschwächt.Wirtschaftlicher Abschwung ist politikgemachtDie Handelskonflikte sind für eine Mehrheit der Führungs-Elite der größteRisikofaktor für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Acht von zehnTop-Entscheidern des "Capital / F.A.Z. Elite-Panel" sind darüber massivbeunruhigt und erwarten erhebliche Auswirkungen auf die heimische Konjunktur.Fast drei Viertel (73 Prozent) rechnen in den kommenden sechs Monaten mit einemAbschwung, der nach Ansicht von mehr als der Hälfte der Befragten mindestens bis2021 anhalten wird. Als maßgeblichen Verursacher der negativenKonjunkturentwicklung haben 69 Prozent der Entscheider die Politik ausgemacht.Für eine klare Mehrheit (56 Prozent) ist es aber aktuell nicht notwendig, mitstaatlichen Maßnahmen die Konjunktur zu stützen.Mehrheit hat grundsätzliche Zweifel an Ausrichtung der Klima-DebatteDie aktuelle Klima-Debatte sehen die Führungskräfte des "Capital / F.A.Z.Elite-Panels" ambivalent. So werden die Demonstrationen der Schüler undStudenten für eine schärfere Klimapolitik und eine Reduktion der Treibhausgasevon 64 Prozent begrüßt, gleichzeitig setzen sie den Klimaschutz jedochkeineswegs an die Spitze der besonders dringlichen politischen Aufgaben, sondernvor allem den Ausbau der digitalen Infrastruktur (74 Prozent) und Investitionenin Bildung (59 Prozent). Die Mehrheit (57 Prozent) zeigt sich zudemgrundsätzlich besorgt über die Ausrichtung der Klima-Debatte, da diese dasPotenzial des technischen Fortschritts zur Lösung der Probleme nicht ausreichendberücksichtigt (78 Prozent).Trumps Politik schwächt die USADie Ära des US-Präsidenten Donald Trump wird für das Land erhebliche negativeFolgen haben. Aktuell erwarten 80 Prozent der Führungs-Elite in Deutschland eineSchwächung der USA durch seine Politik. Für inzwischen 60 Prozent (nachlediglich 25 Prozent im Jahr 2018) leidet auch die US-Wirtschaft unter TrumpsPolitik. Gleichwohl erwarten mehr als zwei Drittel (68 Prozent) eine WiederwahlTrumps im nächsten Jahr.--- Das "Capital / F.A.Z. Elite-Panel" ist Europas am prominentesten besetzteFührungskräfte-Umfrage. Das Institut für Demoskopie Allens¬bach (IfD) führt sieseit 1987 zwei Mal im Jahr für das Wirtschaftsmagazin 'Capital' durch, 2015 istdie F.A.Z. als weiterer Auftraggeber hinzugekommen. Unter den rund 500 befragtenTop-Entscheidern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung sind 79 Vorstände ausKonzernen mit mehr als 20.000 Beschäftigten sowie 20 Minister undMinisterpräsidenten sowie 32 Leiter von Bundesbehörden. Die Interviews wurdenvon Mitte Oktober bis Anfang November 2019 geführt.Pressekontakt:Joachim HaackKommunikation CAPITAL/BUSINESS PUNKTel. 040/39 92 72-0E-Mail: jhaack@publikom.comwww.capital.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8185/4446009OTS: Capital, G+J WirtschaftsmedienOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell