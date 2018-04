Schwäbische Zeitung: Die neue Regierung: Minimalismus pur! - Kommentar zu Meseberg

Ravensburg (ots) - Aha, das war es also. Ungeduldig warten vieledarauf, dass die neue Regierung endlich richtig durchstartet.Versprochen war vor der Klausur in Meseberg eine Prioritätenliste,eine Vorhabenplanung, was als erstes geschehen muss. Doch dieRegierung bleibt Konkretes schuldig. Stattdessen versichert AngelaMerkel, das gesamte Kabinett werde sich den Herausforderungen stellen- das heißt nur, man ist willens, seinen Job zu machen. Das istMinimalismus pur.Andere Ankündigungen wie jene, dass der Haushalt schnellverabschiedet werden muss, sind selbstverständlich. Dass dieEntwicklung in der Welt auch Auswirkungen auf Deutschland hat, kannman sich denken. Etwas mehr hätte man sich da schon gewünscht. Keinerbraucht haarspalterische Diskussionen wie jene, ob nun der ganzeIslam zu Deutschland gehört oder nur Moslems, die hier integriertsind. Aber Streit um beste Lösungen, wie man Flüchtlinge integriert,wie Mieten für Normalverdiener bezahlbar bleiben oder Renten auch inZukunft sicher sind, ganz zu schweigen von HunderttausendenDieselfahrern, die aktuell noch auf Antworten warten - dieseDiskussionen, vielleicht auch Streit, braucht man. Und dann bitteauch Lösungen.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell