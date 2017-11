Schwäbische Zeitung: Der falsche Weg in die Zukunft - Leitartikel zum Riedberger Horn

Ravensburg (ots) - Das Riedberger Horn ist vor allem fürÖkoverbände zum Symbolberg des bayerischen Gebirgsschutzes geworden.Eine einfache Sicht der Dinge verbietet sich jedoch. Zwar hat derLandtag des Freistaats nun den seit 45 Jahren existierenden Alpenplanaufgeweicht. In diesem Zusammenhang sollte aber gelten: Was Menschenbestimmt haben, können Menschen auch wieder ändern. Womöglich gibt esja neue Aspekte. Desweiteren ist die Entscheidung in SachenRiedberger Horn ein Einzelfall. Weitere ähnliche Ansinnen würdendurch dieselbe komplexe Entscheidungsmaschinerie geprüft. Nebenbeimuss zudem erwähnt werden, dass das Riedberger Horn nicht jenes Stückvöllig unberührte Natur ist, als das es immer mal wieder dargestelltwird.Den zahlreichen Skischaukel-Befürwortern vor Ort imBalderschwanger Tal wird man hingegen zugutehalten können, dasskeiner von ihnen brutal die Natur ruinieren möchte. Klar geht eseinerseits ums Geldverdienen durchs Wintersportgeschäft. DieSkischaukel soll es wettbewerbsfähig halten. Dahinter versteckt sichaber noch etwas anderes. Gerade Balderschwang war einst einbitterarmes Bergdorf . Den Wohlstand brachte erst der Tourismus - undhier vor allem der lukrative Wintersport. Fallen entsprechendeVerdienstmöglichkeiten in solchen Dörfern weg, drohen sieauszusterben. Die wirtschaftliche Basis dieser kleinen Orte ist dünn.Dies bedeutet wiederum, dass die Bürgerschaft mit gutem Recht nachWegen für eine Zukunft ihres Dorfes suchen kann.Offen bleibt dabei, ob dafür unbedingt eine Skischaukel her muss.Zunehmend schneeschwächere und wärmere Winter lassen vor allem füreher niedrig gelegene Wintersportgebiete wie jene am Riedberger HornBöses ahnen. Bis all die bereits angekündigten juristischenEinsprüche gegen die Skischaukel abgearbeitet sind, lohnt sich derenBau vielleicht gar nicht mehr. Schlauer wäre es sicher, wenn sichBalderschwang und seine Nachbarschaft verstärkt um Tourismusprojektemit echten Zukunftschancen kümmern würden.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell