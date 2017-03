Schwäbische Zeitung: Zahlen können trügerisch sein - Kommentar zur Kriminalstatistik

Ravensburg (ots) - In der Polizeilichen Kriminalstatistik stecktviel Erfreuliches: Wohnungseinbrüche, Diebstähle und Sexualstraftatengehen zurück, die Straftaten pro 100000 Einwohner sinken, dieAufklärungsquote steigt. Aber es gibt auch Beunruhigendes: etwa dieZahl der Körperverletzungen. Und ganz allgemein die Tatsache, dassFlüchtlinge überproportional stark als Tatverdächtige in derStatistik auftauchen.Wer an dieser Stelle "Ich hab's doch schon immer gewusst" ruft,möge innehalten. Es ist geboten, die Zahlen ganz genau und im Detailanzuschauen. Eine pauschale Zahl an Straftaten sagt noch nichts ausüber die konkreten Vorfälle - es dominieren Armutsdelikte wieSchwarzfahren und Diebstahl. Hier kann Hilfe, Belehrung undSozialberatung mehr bewirken als drakonische Strafen.Geht es allerdings um Vorfälle wie Körperverletzung oderSexualstraftaten, egal ob gegen andere Asylbewerber oder OttoNormalbürger, ist der Staat gefragt. Gewalt in jeglicher Form gilt esschnell und konsequent zu bestrafen. Falsche Toleranz fürIntensivtäter hilft niemandem.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell