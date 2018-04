Schwäbische Zeitung: Was uns die Rente wert sein sollte - Kommentar zur Rente

Ravensburg (ots) - Versicherte und Rentner sollten sich durchtägliche Wasserstandsmeldungen nicht verunsichern lassen. Denn neuist das alles nicht. Die Rentenpläne der Regierung kosten Milliarden,und auch Haltelinien für die Renten gibt es nicht umsonst. Abergerade deshalb hat die Bundesregierung ja die Rentenkommissionbeschlossen, die für die Zeit nach 2025 alles berechnen soll. Dennklar ist auch, dass das Rentenniveau nicht immer weiter sinken kann,ohne dass in Deutschland eine größere Altersarmut entsteht.Sicherheit im Alter gibt es nicht zum Nulltarif. DieRentenbeiträge werden steigen, mehr Steuermittel werden fließenmüssen. Zu Recht, denn die Mütterrente zum Beispiel ist eineSozialleistung, die nicht aus Beitragsmitteln der Rentenkassefinanziert werden sollte. Es gibt aber auch guteEntlastungsmöglichkeiten. So spricht viel dafür, dasRenteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln, stattwillkürlich Altersgrenzen hochzusetzen. Und auch auf dem Arbeitsmarktkann man viel ändern, bessere Arbeit und mehr Arbeit bringen Geld indie Rentenkassen. Frauen, Migranten und Ältere sind in Deutschlandnoch zu schlecht integriert. Renten können flexibler gestaltet, dieprivate Vorsorge besser gefördert werden.Der richtige Mix ist entscheidend. Die Rente sollte gründlichesNachdenken - und dann ausgewogenes Handeln - wert sein.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell