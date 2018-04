Schwäbische Zeitung: Von der Natur entfremdet - Kommentar zu Chico

Ravensburg (ots) - Als vor Jahren die Debatte um Kampfhundebegann, geriet das Tier selber in den Fokus, bestimmte Rassenlandeten auf roten Listen. Das war damals richtig, weil Verbote undGebote eine gewisse Klientel davon abhalten konnten, sich überhaupteinen Vierbeiner anzuschaffen. Heute, durch neue Erkenntnisse, rücktin den Vordergrund der Mensch, der das Tier formt. Auch das istrichtig, genauso wie die Forderung nach einem Hundeführerschein, nacheinem Eignungsnachweis durch den Halter. Die Debatte birgt aber aucheine Gefahr, wie der Fall "Chico" aus Hannover zeigt, der zweiMenschen totgebissen hat.So zählt die Onlinepetition "Lasst Chico leben!" bereits 270 000Unterschriften, sie fordert eine "Resozialisierung" des Hundes, auchkam es zu Demonstrationen.Solche Aktionen sind eine Ohrfeige für die Angehörigen der Opfer.Zudem stehen sie für eine Fehlentwicklung. Weil die Akteure das Tiernicht nur auf eine Stufe mit dem Menschen stellen, was falsch genugwäre, sondern es überhöhen. Dies passt in eine Tendenz, Tiere zuvermenschlichen. Ein Irrglaube, der von einer zunehmenden Entfremdungvon Mensch und Natur zeugt. Was logischerweise auch dem Tier nichtgerecht wird.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell