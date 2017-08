Schwäbische Zeitung: Verspekuliert - Kommentar zu Polen

Ravensburg (ots) - Ein Signal der Stärke soll das "Ist uns egal"Polens sein, ein Zeichen der Unabhängigkeit von der EU und ihrenInstanzen. All jene EU-Skeptiker der Regierungspartei Recht undGerechtigkeit (PiS) sollten sich jedoch daran erinnern, wie wichtigsupranationale Partner für das Land sind. Ohne dasVerteidigungsbündnis Nato beispielsweise wäre die Stimmung in Polenob des russischen Nachbars im Osten um Einiges nervöser.Natürlich geht es der PiS bei ihrem Umbau der Justiz in ersterLinie darum, unbequeme Richter einfacher absägen zu können. Aber siemöchte auch zeigen, zu welch souveränem Glanz das Land es unter ihrgeschafft hat.Und hier verspekulieren sich Ministerpräsidentin Beate Szydlo undPiS-Parteichef Jaroslaw Kaczynski. Die Proteste Zehntausender in denStraßen Polens haben gezeigt, dass die Partei über die Köpfe vielerBürger hinwegregiert. Gerade junge Menschen bekennen sich zu EU undRechtstaatlichkeit. Und sie sind es auch, die die Zukunft des Landesprägen werden. Das wird PiS bei den nächsten Wahlen im Jahre 2019 zuspüren bekommen.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell