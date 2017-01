Schwäbische Zeitung: Mit Vernunft den Bauch erreichen - Leitartikel zum FDP-Dreikönigstreffen

Ravensburg (ots) - Für ihn macht sogar einer wie Wolfgang Kubicki,schleswig-holsteinischer FDP-Chef und kameraverliebterTalkshow-Veteran, gerne das Vorprogramm. Die Rede ist von ChristianLindner. Sein Auftritt beim Dreikönigstreffen der Liberalen amFreitag war bemerkenswert. Bemerkenswert kämpferisch und rhetorischbemerkenswert gut. Der junge Parteivorsitzende ist der Star derfreien Demokraten. Er macht in Jeans und Turnschuhen eine genausogute Figur wie im Anzug. er versteht es, den Ton zu treffen zwischenneoliberaler Kälte und sozialer Kuschelrhetorik. Doch ob ein Lindnerreicht, um die FDP zurück in den Bundestag zu führen, muss sich erstnoch zeigen.Der Schleswig-Holsteiner Kubicki kann seinem Parteichef mit einemguten Ergebnis bei den Landtagswahlen im Mai immerhin Rückenwindgeben. Bei der Abstimmung in Nordrhein-Westfalen eine Woche spätersteht Lindner als Spitzenkandidat selbst in der Verantwortung, bevores im Herbst zur großen Nagelprobe kommt.Die Ausgangslage für die FDP ist klar. Sie muss dieFünf-Prozent-Hürde überspringen, sonst droht der Sturz in dieBedeutungslosigkeit. Der von Lindner eingeschlagene Kurs kann zumErfolg führen. Weltoffen, ohne die negativen Nebenwirkungen vonMigration und Globalisierung zu negieren. Regeln durchsetzen, ohneden Bürger rund um die Uhr zu überwachen. Religion oder Herkunftnicht überhöhen, Politik für Jüngere statt Wahlgeschenke für Ältere.Solche Positionen können Anhänger finden in diesen Tagen, in denenmancher Regierende sich von Terrorgefahr und populistischerAngstmacherei treiben lässt. Allzuoft wirken die Antworten hilflosoder sie spielen Feinden von Demokratie und Toleranz in die Hände.Doch differenzierte Lösungen auf komplexe Fragen lassen sich nichtunbegrenzt bewerben. In emotional geprägten Zeiten muss selbst einePolitik der Vernunft auch den Bauch der Wähler treffen. Und hier wirdes auf einen ankommen, der mit 38 Jahren noch sehr jung ist im großenPolitikbetrieb: auf Christian Lindner.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell