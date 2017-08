Schwäbische Zeitung: Urteil mit Signalwirkung - Ein Kommentar zur Abschiebung von gefährlichen Islamisten

Ravensburg (ots) - Harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen": Diesenalten Spruch beherzigen seit Jahren die Briten bei der Abschiebungvon gefährlichen Islamisten, um einen drohenden Schaden für dasKönigreich abzuwenden. Auch in Deutschland setzt sich dieses Prinzip,bezogen auf die Gefährder, langsam aber sicher durch.Hart sind die Maßnahmen schon deswegen, weil hier Menschen fürmögliche Verbrechen verurteilt werden, die sie noch nicht begangenhaben. Grundsätzlich reicht eine "auf Tatsachen gestützte Prognosezur Abwehr einer besonderen Gefahr" aus, um einen suspekten Ausländerin sein Heimatland zu schicken. Ja, der Verdacht muss konkret sein,und die rechtlichen Hürden sind hoch. Aber das Urteil desBundesverwaltungsgerichts wird die Bundesländer dazu motivieren, densteinigen Weg der präventiven Abschiebung von Gefährdern häufiger zugehen.Konsequente Härte für mehr Sicherheit: Nichts anderes fordernderzeit die großen Parteien in ihren Wahlprogrammen. Seit demAnschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz möchte sich keiner mehrvorwerfen lassen, einen potenziellen Terroristen nicht des Landesverwiesen zu haben, bevor er seine Anschlagspläne in die Tat umsetzenkonnte.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell