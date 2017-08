Schwäbische Zeitung: Unmoral hat ein neues Maß - Leitartikel zu Schröder/Rosneft

Ravensburg (ots) - Dass das Fingerspitzengefühl nicht zu GerhardSchröders herausragenden Eigenschaften gehört, weiß man spätestensseit dem Wechsel des Sozialdemokraten zum russischen Pipeline-BauerNord Stream nach dem Ende seiner Kanzlerschaft Ende 2005.Der einstige "Genosse der Bosse" erntete mit dem viel kritisiertenKarriereschritt die ersten Früchte seiner Freundschaft mit demKremlchef Wladimir Putin, den Schröder für einen "lupenreinenDemokraten" hält. Wie wenig Skrupel der 73-jährige Russland-LobbyistSchröder tatsächlich hat, zeigt er nun mit seinem Aufstieg zumAufsichtsratsvorsitzenden des teilstaatlichen russischen ÖlriesenRosneft.Natürlich dürfen frühere Top-Politiker als gutbezahlte Türöffnerauch bei ausländischen Firmen ihre Pension aufbessern. Doch Rosneftist kein gewöhnlicher Arbeitgeber. Zu Erinnerung: Das ist jenesUnternehmen, das auf den Ruinen des Ölkonzerns Jukos aufgebaut wurde,nachdem dessen Eigentümer Michail Chodorkowski von Putinswillfährigen Vollstreckern in der Justiz für zehn Jahre in einStraflager geschickt worden war. Rosneft-Chef Igor Setschin, Putins"rechte Hand" und angeblich selbst ein Ex-Geheimdienstler, steht aufder US-Sanktionsliste wegen Russlands Völkerrechtsbruchs auf derannektierten Krim und der Beteiligung am Krieg in der Ukraine.Ein deutscher Ex-Kanzler wird also als Chefaufseher einesstrategisch wichtigen Unternehmens in Russland dafür sorgen, dass esprofitabel bleibt. Er wird dadurch das politische Überleben einesrückwärtsgewandten Autokraten sichern, der gerade auf einenKonfrontationskurs mit dem Westen setzt und mehrere Konfliktherdekräftig einheizt. Nun scherzen sogar einige russische Medien: Es gebeeine neue Maßeinheit der Unmoral - "einen Schröder".Und was sagt Schröder selbst? Nur dass er seiner Partei mit demneuen Job nicht schade. Die SPD dürfte da anderer Meinung sein. Esist für sie gefährlich, sich eine große Nähe zu den Machthabern inMoskau vorwerfen zu lassen. Darum hat sich Martin Schulz im Wahlkampfvon Schröder so deutlich distanziert.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell