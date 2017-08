Schwäbische Zeitung: Trumps gefährliches Rollenspiel

Ravensburg (ots) - Wollte man Donald Trumps Rhetorik etwasPositives abgewinnen, könnte man von verteilten Rollen in seinerRegierung sprechen. Der Präsident gibt den "Bad Cop", den bösenPolizisten, während seine Kabinettsmitglieder die "Good Cops", dieguten Beamten, spielen.Trump dröhnt, dass er verbal noch zulegen könne, sollte sein Satzüber Feuer und Wut nicht hart genug gewesen sein. Sein PentagonchefJames Mattis betont unterdessen, dass man auf diplomatischem Geländebleiben wolle.Selbst wenn es ein Rollenspiel sein sollte, es ändert nichtsdaran, wie gefährlich Trumps Einwürfe sind. Dass die DiktatorenNordkoreas andere reizen, ist nichts Neues. Vom Präsidenten der USA,des militärisch stärksten Landes der Welt, darf man erwarten, kühlenKopf zu bewahren. Um Pjöngjang abzuschrecken, bedarf es nicht einesVokabulars, das an eine Wrestling-Arena denken lässt.Zu den ungeschriebenen Gesetzen des Weißen Hauses gehört es, insolchen Situationen zu erklären, dass alle Optionen auf dem Tischliegen. Trump aber will mit markigen Worten die Schlagzeile des Tagesbestimmen. Bisweilen hat es den Anschein, als säße er bei BreitbartNews, der rechtspopulistischen Online-Plattform, amKommentatorenschreibtisch. Nicht am Schreibtisch einesCommander-in-Chief.politik@schwaebische.dePressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell