Schwäbische Zeitung: Trauerspiel Asylpolitik - Leitartikel zu Asyl

Ravensburg (ots) - Immerhin: Einen regen Reiseverkehr hat derAsylkompromiss der Union angestoßen. Der ungarische RegierungschefViktor Orbán kam extra nach Berlin, um Kanzlerin Angela Merkelkundzutun, dass er nicht willens ist, Flüchtlinge von Deutschlandzurückzunehmen. Und Bundesinnenminister Horst Seehofer wurdepersönlich in Wien vorstellig. Dass er dabei das leidige ThemaRücknahme von Flüchtlingen weitgehend umging und sich stattdessen mitKanzler Sebastian Kurz auf einen besseren Schutz der EU-Außengrenzenverständigte, überrascht nicht. Seehofer muss die wenigen Freunde,die ihm auf europäischer Ebene geblieben sind, schließlich pfleglichbehandeln.Hätten die Ereignisse dieser Tage auf einer Bühne stattgefunden,wäre die Darbietung vielleicht unterhaltsam gewesen. Schließlichwurde alles geboten - Streit, irre Wendungen, überraschendeKompromisse. Doch im richtigen Leben ist die deutsche Politik derzeiteher ein Trauerspiel, wenn es um Menschen geht, die aus ihrer Heimatfliehen mussten. Angeheizt von dem völlig überzogenen Unionsstreitwerden nun scheinbar schnelle Lösungen in der Asylpolitikvorangetrieben. Das dazu passende - bewusst abstrakte - Vokabularlautet: Transitzentren, Ankerzentren, EU-Aufnahmezentren in Afrika.Nicht zu vergessen: die Schleierfahndung und Grenzkontrollen. Dassdie Zahl der Asylbewerber in Deutschland deutlich zurückgegangen ist,wird dabei geflissentlich ignoriert.Doch es wird nicht reichen, die Zäune um Europa immer höher zubauen, um Flüchtlinge abzuschrecken. Vielmehr müssen endlich - nichtnur als Lippenbekenntnis - die Fluchtursachen bekämpft werden.Entwicklungsminister Gerd Müller hat recht, wenn er mehr Geldverlangt, um seine Projekte in Afrika und anderen Krisengebietenvoranzutreiben. Aber auch die EU ist gefordert: Sie hätte schonlängst eine Strategie entwickeln müssen, um den Krieg in Syrien zubeenden. Denn die meisten Menschen, die Deutschland erreichen, sindeben nicht sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge aus Afrika, sondern demBürgerkrieg entronnen.