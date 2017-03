Schwäbische Zeitung: Teure, aber nötige Korrektur bei Beamten - Kommentar zu Beamtenbesoldung

Ravensburg (ots) - An eigenen Stärken kann man auch leiden.Baden-Württembergs Stärken liegen in boomender Wirtschaft undRekord-Steuereinnahmen. Das füllt die Landeskasse, verschärft aberden Wettbewerb um Nachwuchskräfte. Eine niedrige Besoldung fürBerufseinsteiger passt nicht in die Zeit - wer derzeit inBaden-Württembergs Staatsdienst tritt, bekommt ein ganzesMonatsgehalt weniger als in anderen Bundesländern. Behörden suchenStraßenbauingenieure, um Fördermittel des Bundes zu verplanen. 1500neue Polizisten müssen erst einmal für den Dienst gewonnen werden,genau wie Juristen. Deshalb blieb den Grünen nichts anderes übrig,als ihre Entscheidung von 2012 zu korrigieren und die Einstiegslöhnewieder anzuheben.Die Beamten müssen aus der Schmollecke kommen. Ja, sie habenEinschnitte hingenommen. Pensionen, ein sicherer Job und dieVereinbarkeit von Beruf und Familie in vielen Bereich desöffentlichen Dienst bleiben sehr gute Argumente für den ArbeitgeberStaat.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell