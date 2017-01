Schwäbische Zeitung: Team und Stream wackeln - Kommentar zur Handball-WM

Ravensburg (ots) - Das WM-Spiel des deutschen Teams im Livestream,übertragen vom Sponsor DKB, ein Kommentator, kein Studio oder Teamvor Ort - so weit die Fakten. Doch wie fühlt sich das an? Zuersteinmal beginnt alles abrupt, Livebilder vom Spielfeld, derHallensprecher dröhnt, halbleere Ränge, Musik, sonst nichts. WenigUnterschied zu herkömmlichen Übertragungen. Eine Viertelstunde vorAnpfiff kann man sich getrost anderen Dingen zuwenden: ob Werbung imTV oder ein leeres Spielfeld.Noch zehn Minuten bis zum Start: Hymnen und Aufstellung, neuePerspektiven, alles vermittelt einen tollen Eindruck aus Rouen. DasSpiel beginnt mit einem normalen Sehgefühl, Markus Götz kommentiertlive und souverän - verständlich bei seiner Erfahrung. Nach sechsMinuten der Super-GAU - das Bild wird schwarz. "Dieses Video istnicht verfügbar." Also doch wieder keine Bilder, Ausweichlösung:Liveticker. 20 Minuten und zehn deutsche Tore später ist das Bildzurück und der Zuschauer versiert im Klicken der Ladetaste.Technische Schwierigkeiten aufgrund des Interesses, so wird erklärt.Anschließend schaukelt sich die Übertragung abgeklärt bis zum Ende.Fazit: Wenn die Probleme ausgemerzt werden können, ist der Streameine durchaus gelungene Alternative und kann über das fehlendeFernsehgefühl hinwegtrösten. Sonst nervt es einfach nur. Doch genauwie die Bad Boys muss sich wohl auch das Streamteam erst einspielen.Wir hoffen darauf - möglichst schon gegen Chile.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell